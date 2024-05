Delta du Mékong : près de 9.300 milliards de dôngs pour moderniser trois routes nationales

Le Département des routes du Vietnam vient de soumettre un projet concernant la modernisation de trois routes nationales dans le delta du Mékong au ministère des Transports pour l’approbation. Il s'agit des Nationales 53, 62 et 91B.

Selon la proposition, 69 km de la Nationale 62 traversant la province de Long An seront modernisés. Pour la Nationale 53, le pont Nga Tu et le tronçon Long Hô-Ba Si d'environ 41 km traversant les provinces de Vinh Long et Trà Vinh seront améliorés. En ce qui concerne la Nationale 91B, un tronçon d’environ 141 km depuis le carrefour près du pont de Cân Tho jusqu'au km143+480 sera réhabilité.

Après la rénovation, ces trois routes répondront aux normes pour permettre une vitesse nominale de 80 km/h. Elles feront une largeur de 11 m, comprenant deux voies pour les véhicules automobiles, deux voies pour les véhicules non motorisés et une largeur d'accotement de 0,5 m de chaque côté.

En ce qui concerne les capitaux, selon les estimations préliminaires, le total des investissements s'élève à près de 9.300 milliards de dôngs, soit l'équivalent de plus de 385 millions de dollars. Sur ce montant, près de 6.252 milliards de dôngs proviendront des prêts de la Banque mondiale (BM) et plus de 3.045 milliards de dôngs, de fonds de contrepartie.

Le projet de rénovation et de modernisation de ces trois routes sera réalisé en cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord de financement.

