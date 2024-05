Vietnam - Chine : promouvoir la coopération dans le domaine des énergies renouvelables

Lors de la réception, le vice-Premier ministre vietnamien a convaincu que la promotion des relations de coopération entre les entreprises vietnamiennes et chinoises, notamment dans le secteur de l'énergie, contribuerait à consolider et à construire un partenariat de coopération stratégique intégral entre les deux pays, concrétisant la vision, les points de vue et les options des dirigeants des deux pays et la mise en œuvre conjointe des objectifs globaux.

En conséquence, le Vietnam met en œuvre la transformation énergétique, la planification nationale de développement de l’électricité pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050 (Planification électrique VIII), en ajustant les politiques juridiques pertinentes au développement des énergies renouvelables.

Fort d'une vaste expérience dans les activités de consultation et d'investissement dans des projets d'électricité et d'électricité renouvelable dans le monde et au Vietnam, le dirigeant vietnamien a espéré que la CPECC partagerait son expérience en matière de technologie, le perfectionnement des politiques et l’élaboration des plans pour mettre en œuvre de la Planification électrique VIII plus efficacement.

Trân Hông Hà a affirmé que le Vietnam créerait les meilleures conditions et un environnement favorable pour que les entreprises vietnamiennes et chinoises puissent mettre en œuvre substantiellement les accords de coopération entre les deux pays.

Notant les propositions spécifiques de CPECC, le vice-Premier ministre a demandé à ce groupe de travailler directement avec le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, le Groupe électrique du Vietnam et le Groupe national du pétrole et du gaz du Vietnam pour clarifier les mécanismes et les politiques juridiques, les exigences techniques et l’efficacité des investissements et la faisabilité des projets.

Le dirigeant de CPECC a proposé un certain nombre de projets visant à développer des centres énergétiques intégrés au Vietnam, à construire des lignes d’alimentation d'électricité à haute tension et à produire de nouveaux carburants verts...

