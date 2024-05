La SBV suspend les enchères de lingots d'or et annonce des inspections du marché

La Banque d'État du Vietnam (SBV) a interrompu ses ventes aux enchères de lingots d'or et introduira une nouvelle stratégie visant à stabiliser les prix de l'or dès le 3 juin.

Depuis le 19 avril, la SBV a organisé neuf ventes aux enchères pour vendre des lingots d'or sur le marché. Six d’entre eux ont réussi, libérant un total de 48.500 taels d’or. Cependant, les enchères restantes ont été annulées en raison du manque de membres participants effectuant des dépôts et des offres. Toutes les enchères concernaient des lingots d’or de marque SJC.

La banque centrale a également annoncé son intention de mener des inspections des activités de commerce de l'or dans les banques commerciales telles que TPBank et Eximbank, ainsi que dans les négociants en or comme SJC, Doji, Phu Nhuân et Bao Tin Minh Châu.

L'accent sera mis sur les transactions réalisées entre le 1er janvier 2020 et le 15 mai 2024, avec la possibilité de prolonger l'enquête au-delà de cette période si cela est jugé nécessaire.

