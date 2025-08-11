Quang Ninh : reprise touristique à Ha Long

Les touristes nationaux reviennent dans la province de Quang Ninh (Nord-Est) depuis début août 2025, malgré la baisse de fréquentation causée par le naufrage d'un bateau survenu le 19 juillet dans la baie de Ha Long.

>> Chavirement d'un bateau dans la baie de Ha Long : un nouveau corps retrouvé

>> Un système d’alerte précoce aux tempêtes prévu dans les baies de Ha Long et Bai Tu Long

>> Baie de Ha Long : dispositif de sécurité renforcé pour protéger les touristes

Photo : Duc Hiêu/VNA/CVN

Pendant la première semaine d'août, Quang Ninh a accueilli environ 7.000 à 8.000 visiteurs par jour, a informé le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme.

Cette reprise a été soutenue par plusieurs mesures de sécurité mises en place, telles que l'amélioration des équipements de communication pour les bateaux, l'ajout de six points de refuge temporaires contre les orages dans la baie, l'installation de systèmes d'alerte contre les tempêtes et les éclairs dans des zones clés, ainsi que des patrouilles de sécurité continues par les autorités locales.

De plus, la province renforce ses efforts de promotion touristique à travers le pays. Selon les prévisions, en septembre prochain, une conférence sur la relance du tourisme sera organisée, suivie en octobre d’un forum national des voyagistes attendu à Quang Ninh. En outre, l’autorité locale a eu des séances de travail avec de grands groupes économiques, des tour-opérateurs ainsi qu’avec des influenceurs dans la mise en œuvre de nouveaux programmes de promotion touristique.

Selon Doan Manh Linh, chef du Département des voyages (Service provincial de la culture, des sports et du tourisme), le nombre de visiteurs étrangers reste stable, principalement en provenance du Japon, des Philippines et de la Malaisie. Quang Ninh se prépare également à accueillir de nombreux touristes sud-coréens dans le cadre du tourisme MICE d’ici mi-août.

De nombreux événements attendus

Pour renforcer l’attrait de la destination, plusieurs entreprises lancent de nouveaux produits. Sun Group organise un spectacle pyrotechnique "Ha Long illuminée" tous les mardis, jeudis et samedis à Bai Chay, ainsi qu’un festival de cerfs-volants et une course de bateaux en septembre, sans compter un festival gastronomique en octobre.

D’après le vice-directeur du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, Nguyên Thanh Tùng, de nombreux événements touristiques seront organisés d’ici la fin de l’année. La province développe aussi de nouveaux circuits culturels et spirituels reliant les sites classés au patrimoine mondial par l’UNESCO, tels que Yên Tu, Vinh Nghiêm, Côn Son et Kiêp Bac, à la baie de Ha Long.

Photo : VNA/CVN

Entre janvier et juillet 2025, Quang Ninh a accueilli plus de 14,6 millions de visiteurs (+13% sur un an), dont 2,6 millions d’étrangers. Les recettes touristiques sont estimées à 36 700 milliards de dôngs (1,39 milliards de dollars) (+25%). L'objectif pour l'année 2025 est d'atteindre 20 millions de visiteurs, dont 4,5 millions d’étrangers.

Mesures pour protéger les touristes

Les unités de patrouille opèrent quotidiennement de 07h00 à 18h00 sur les principaux itinéraires touristiques. Un navire reste stationné en permanence près de l'île Ti Tôp. En dehors de ces horaires, de 18h00 à 07h00, les unités rejoignent l'île de Tuân Châu pour assurer une permanence opérationnelle 24h/24. De plus, les forces permanentes locales intensifient les contrôles de sécurité dans les ports et embarcadères.

Le Comité populaire provincial a collaboré avec l’Institut des sciences de la Terre (relevant de l’Académie des sciences et technologies du Vietnam) pour installer un système d’alerte précoce aux phénomènes météorologiques dangereux comme les orages, les tornades et la foudre dans les baies de Ha Long, de Bai Tu Long et du littoral.

D'ici le 15 août, tous les bateaux touristiques de la baie de Ha Long, dans la province de Quang Ninh, devront être équipés d'un système d'identification automatique (AIS) afin de renforcer la sécurité des visiteurs.

Selon Trân Van Hông, président de l'Association des bateaux de croisière de Ha Long, cette initiative témoigne du sens des responsabilités des entreprises envers la sécurité des visiteurs et la protection de ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Phuong Trang/CVN