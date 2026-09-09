L’hôpital Thông Nhât réussit sa première transplantation hépatique

L’hôpital Thông Nhât, à Hô Chi Minh-Ville, a réalisé avec succès sa toute première transplantation hépatique à partir d’un donneur vivant, avec l’appui spécialisé de l’hôpital central militaire 108. Cette intervention marque une étape importante dans le développement des compétences médicales de haut niveau de l’établissement et ouvre de nouvelles perspectives thérapeutiques aux patients atteints de maladies hépatiques graves nécessitant une transplantation.

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La transplantation a été réalisée le 22 août 2026 par une équipe pluridisciplinaire de l’hôpital Thông Nhât, avec la participation de spécialistes de l’hôpital central militaire 108. Derrière cette avancée médicale se trouve également une histoire profondément humaine : le donneur est le frère cadet du patient, qui a volontairement accepté de donner une partie de son foie pour sauver son frère aîné.

Un don familial pour une nouvelle chance de vie

Le receveur, N.N.Th., né en 1976, souffrait d’un carcinome hépatocellulaire sur fond de cirrhose de classe C selon la classification de Child-Pugh, liée aux hépatites virales B et C. Il était également atteint d’un diabète de type 2.

Avant la transplantation, le patient avait été hospitalisé à plusieurs reprises pour des complications sévères de la cirrhose, notamment une ascite et des hémorragies digestives provoquées par la rupture de varices œsophagiennes.

Environ un mois avant son admission, les médecins avaient découvert une tumeur hépatocellulaire mesurant environ 33 × 50 mm, avec une invasion partielle de la veine hépatique et une thrombose d’une branche de la veine porte. Après une évaluation globale de son état, l’équipe médicale a considéré la transplantation hépatique comme l’option thérapeutique appropriée, offrant au patient une possibilité de prolonger sa survie et d’améliorer sa qualité de vie.

Le donneur, N.N.T., né en 1997, est le frère cadet du patient. En bonne santé, il s’est porté volontaire pour donner une partie de son foie. Il a subi une série d’examens approfondis portant notamment sur sa fonction hépatique, l’anatomie des vaisseaux sanguins et des voies biliaires, le volume du foie restant ainsi que les facteurs immunologiques.

Les résultats ont confirmé son aptitude au don. Avant l’intervention, le conseil médical et les services concernés ont également vérifié l’ensemble des conditions médicales, juridiques et éthiques requises.

Une intervention complexe menée en parallèle

La transplantation hépatique à partir d’un donneur vivant est une intervention de haute complexité qui exige une coordination rigoureuse entre plusieurs équipes et spécialités.

Pour cette première transplantation, deux salles d’opération ont été mobilisées simultanément. Une équipe a procédé au prélèvement du greffon hépatique droit chez le donneur, tandis qu’une autre réalisait l’exérèse du foie malade et préparait le receveur à recevoir le greffon.

Chaque étape nécessitait une grande précision, depuis le prélèvement et la conservation du greffon jusqu’à sa reperfusion, en passant par la reconstruction de la circulation sanguine et les anastomoses vasculaires et biliaires.

Après huit heures d’intervention, l’opération s’est achevée dans de bonnes conditions. Le greffon a présenté une bonne reperfusion et les premiers paramètres répondaient aux exigences médicales. Le donneur et le receveur ont ensuite été transférés en unité de soins intensifs pour une surveillance postopératoire étroite.

À ce jour, l’état de santé des deux patients est stable. Le donneur a quitté l’hôpital et est rentré chez lui, sous la surveillance de l’équipe médicale de Thông Nhât.

Le receveur est conscient, ses constantes vitales sont stables et la fonction du greffon hépatique est satisfaisante. Ses paramètres hématologiques et biochimiques se sont nettement améliorés et évoluent progressivement vers les valeurs normales.

Les médecins poursuivent toutefois une surveillance étroite afin de détecter précocement tout risque de rejet, d’infection ou de complication vasculaire ou biliaire, tout en suivant la récupération du donneur.

Deux années de préparation et de transfert de compétences

Cette première transplantation est le fruit d’un long processus de préparation, comprenant la mise au point des protocoles médicaux, la formation du personnel, le développement des infrastructures et l’organisation de la coopération entre plusieurs spécialités.

En août 2024, l’hôpital Thông Nhât et l’hôpital central militaire 108 avaient signé un accord de principe sur le transfert de la technique de transplantation hépatique.

Depuis, les spécialistes de l’hôpital central militaire 108 ont accompagné leurs confrères de Thông Nhât dans la formation, les consultations spécialisées, la standardisation des protocoles et la préparation des conditions nécessaires à la mise en œuvre de cette technique complexe.

La réussite de cette première transplantation témoigne ainsi de la capacité de l’hôpital Thông Nhât à développer des techniques médicales de haut niveau, mais aussi de l’efficacité de la coopération entre établissements et de la coordination entre différentes spécialités.

Au-delà de la performance médicale, cette transplantation porte une forte dimension humaine. Le geste du frère cadet, qui a accepté de donner une partie de son foie pour sauver son aîné, illustre la force des liens familiaux et la valeur du don d’organes.

Cette réussite constitue donc un nouveau jalon pour l’hôpital Thông Nhât et offre davantage d’espoir aux patients souffrant de maladies hépatiques sévères, pour lesquels la transplantation peut représenter une possibilité thérapeutique majeure.

Texte et photos : Quang Châu/CVN