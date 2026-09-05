33e anniversaire du Courrier du Vietnam

Le Courrier du Vietnam, 33 ans de francophonie vivante

Dans le paysage médiatique régional, Le Courrier du Vietnam fait figure d’exception et de référence. Seul journal francophone du pays, il célèbre le 5 septembre ses 33 années de rayonnement. Un anniversaire marquant, propice à mesurer son rôle et ses réalisations.

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Sous l’impulsion de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Le Courrier du Vietnam a su traverser les époques avec une résilience et une agilité remarquables. De la presse imprimée traditionnelle au virage numérique amorcé à l’ère d’Internet et des réseaux sociaux, la rédaction a constamment su renouveler ses formats sans jamais trahir sa ligne éditoriale : offrir à ses lecteurs une information fiable, éclairée et bienveillante sur la réalité vietnamienne.

Au-delà de son rôle d’information, le journal est devenu, au fil de ces trois décennies, un pilier de la Francophonie au Vietnam.

En racontant le quotidien des Vietnamiens, les performances économiques du pays, la richesse de ses traditions, de sa gastronomie et la vitalité de sa création artistique, Le Courrier du Vietnam constitue une fenêtre ouverte d’une valeur inestimable pour les diplomates, les expatriés, les touristes, les professeurs de français, les chefs d’entreprise, les étudiants et les amoureux de la langue française au Vietnam et à travers le monde.

Chaque page, chaque article, chaque photo et chaque reportage au long cours reflètent une conviction profonde : la langue de Molière est un vecteur privilégié d’amitié et de coopération internationales.

C’est grâce au dévouement sans faille de ses journalistes, pigistes, éditeurs, photographes et équipes techniques que Le Courrier du Vietnam continue de rayonner chaque semaine dans sa version papier et quotidiennement dans sa version numérique auprès de la communauté francophone mondiale.

Le journal a également donné la parole aux jeunes journalistes en herbe avec son concours “Jeunes Reporters Francophones”, célébrant ainsi l’engagement de la jeunesse en faveur du rayonnement culturel francophone.

Poursuivant sa transformation, Le Courrier du Vietnam présente cette année un tout nouveau format : un concours de vidéos intitulé “La paix et la jeunesse”, en parfaite cohérence avec le thème du prochain XXe Sommet de la Francophonie à Phnom Penh (Cambodge) “Réinvestir dans la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable”.

Ce concours vise à mettre en avant le rôle fondamental des jeunes générations dans un contexte mondial marqué par de nombreuses incertitudes, des conflits et des tensions géopolitiques, en valorisant leur capacité à devenir des acteurs du dialogue et de la paix. Il a également pour vocation de mettre en lumière leurs compétences audiovisuelles, tout en illustrant la vitalité de la langue française comme vecteur de solidarité et de cohésion.

Comme chaque année, ce concours est soutenu par la VNA et par plusieurs partenaires de la Francophonie institutionnelle : la Représentation régionale Asie-Pacifique de l’Organisation internationale de la Francophonie (REPAP/OIF), l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), le Groupe des ambassades, délégations et institutions francophones au Vietnam (GADIF), ainsi que de nombreuses universités, associations et entreprises. Il est ouvert à tous les francophones âgés de 18 à 35 ans, vivant au Vietnam ou dans l’un des États et gouvernements membres de l’OIF. Les vidéos proposées doivent être des œuvres inédites, n’ayant participé à aucun autre concours et n’ayant jamais été publiées sur Internet ou les réseaux sociaux.

Les candidats ont jusqu’au 30 septembre 2026 pour envoyer leurs travaux. Du 20 octobre au 20 novembre 2026, les meilleures vidéos seront diffusées dans la rubrique “Concours de vidéos 2026” sur Le Courrier du Vietnam afin de recueillir les votes des internautes. Le 26 novembre 2026, les lauréats seront récompensés et entreront dans la grande famille du Courrier du Vietnam.

Aujourd’hui, le pays du Dragon poursuit son ascension économique et son ouverture sur le monde, et la mission du Courrier du Vietnam demeure plus pertinente que jamais. Face aux défis des médias modernes et à la surabondance d’informations, l’exigence journalistique et le regard humain qu’incarne le journal restent des repères précieux.

À l’occasion de cet anniversaire symbolique, je tiens à adresser mes plus chaleureuses félicitations à l’ensemble de la rédaction, passée et présente. Merci pour votre engagement inébranlable à faire vivre la Francophonie au Vietnam, à faire connaître le Vietnam en français et à tisser des liens indéfectibles entre le Vietnam et le reste du monde.

Très joyeux 33e anniversaire au Courrier du Vietnam, et longue vie à cette formidable aventure journalistique !

Champagne !

Texte et photos : Hervé Fayet/CVN