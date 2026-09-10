Assurance maladie : mobiliser de multiples ressources pour un système équitable et durable

Dans une dynamique de progrès social, le Vietnam engage une réforme ambitieuse du financement de la santé pour garantir à tous un accès équitable aux soins. En combinant renforcement du budget public, taxation des produits nocifs et diversification des ressources, le pays se donne les moyens de concrétiser l’assurance maladie universelle et la gratuité des soins de base à l’horizon 2030.

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Photo : VNA/CVN

Augmenter l'investissement dans la santé est une exigence urgente pour créer une base durable permettant de concrétiser les objectifs de la Résolution N°72 sur les solutions révolutionnaires destinées à renforcer la protection, les soins et l’amélioration de la santé de la population. Investir dans la santé aujourd'hui, c'est investir dans le bien-être des citoyens, la productivité et la croissance durable du Vietnam.

La Résolution N° 72 a fixé l'exigence d'un changement profond dans la conception et l'action en matière de protection, de soins et d'amélioration de la santé de la population, afin de répondre aux besoins urgents issus de la réalité. Parmi ces orientations, il s'agit de passer résolument d'une logique centrée sur le diagnostic et le traitement des maladies à une approche proactive de prévention ; de mettre l'accent sur la protection, les soins et l'amélioration globale de la santé. Pour y parvenir, la mise en œuvre d'une gestion continue de la santé, l'organisation d'examens et de dépistages sanitaires périodiques, ainsi que le renforcement de la médecine de base, sont absolument nécessaires.

D’un paiement passif à un investissement actif

Il s'agit là d'une orientation correcte, mais qui doit s'accompagner de ressources stables et de mécanismes de paiement adaptés aux priorités, dans un contexte de vieillissement démographique et d'augmentation des maladies non transmissibles, tandis que les dépenses directes des ménages représentent encore environ 39,2% du total des dépenses de santé.

Lors de la session thématique "Innovation décisive en matière de financement de la santé pour répondre aux exigences de mise en œuvre de l'assurance maladie universelle dans la nouvelle phase", organisée dans le cadre de la Conférence scientifique tenue récemment par l'Association générale de médecine du Vietnam, une question a été posée : d'où le Vietnam mobilisera-t-il les ressources nécessaires pour concrétiser les objectifs de la Résolution N°72 concernant la couverture universelle des soins de santé ; la réorientation du système de santé vers la priorité à la prévention ; la réduction des dépenses directes des habitants ; la mise en œuvre d'examens et de dépistages sanitaires périodiques, le renforcement de la médecine de base ; et la visée de la gratuité des examens et traitements médicaux de base d'ici 2030.

Les participants s’accordent à dire que la réorientation du financement de la santé, passant d’un paiement passif à un investissement actif dans la prévention, constitue une voie nécessaire pour garantir à la fois la sécurité sociale et renforcer la durabilité du Fonds d’assurance maladie.

Photo : VNA/CVN

La cheffe du Département de l'assurance maladie relevant du ministère de la Santé, Trân Thi Trang, estime que les ressources du Fonds d’assurance maladie sont limitées, tandis que le niveau des cotisations est maintenu depuis de nombreuses années. Par conséquent, outre les solutions visant à utiliser efficacement le fonds, il est nécessaire de renforcer une gestion transparente, l'interopérabilité des données et l'innovation des mécanismes financiers. Toutefois, si le niveau des cotisations reste tel qu'actuel, il sera difficile, à long terme, d'équilibrer le fonds.

Par ailleurs, les nouvelles politiques accordent également de nombreux droits aux participants au. Il est donc nécessaire de mobiliser des ressources financières supplémentaires afin de répondre aux besoins liés à l'élargissement des prestations offertes aux assurés.

Il convient de noter que le Vietnam dispose actuellement d'une marge pour élargir l'espace budgétaire consacré à la santé et de construire une base financière plus durable pour l'assurance maladie universelle. Le pays se trouve devant une "fenêtre d'opportunité" importante, avec un taux de couverture de l'assurance maladie quasi universel. Toutefois, les coûts des examens et traitements médicaux pris en charge par le Fonds d'assurance maladie ont augmenté d'environ 8 fois en 14 ans.

Selon l'analyse des experts du Groupe de recherche sur les technologies de la santé de la London School of Economics and Political Science (École d'économie et de sciences politiques de Londres - LSE), dans le rapport "Innovation en matière de financement de la santé et espace budgétaire sanitaire au Vietnam : évaluation de l'impact et de la faisabilité des nouvelles solutions de mécanismes financiers garantissant l'équité d'accès et la durabilité du Fonds d’assurance maladie, le déficit budgétaire sanitaire pourrait passer de 279 billions de dôngs à 510 billions de dôngs d'ici 2030 en l'absence de solutions appropriées.

Cela exige une stratégie multidimensionnelle, combinant plusieurs leviers plutôt que de dépendre d'une seule source de ressources. La réforme du financement de la santé s'accompagne également de l'opportunité de transformer l'investissement dans la santé en croissance économique, en augmentation de la productivité du travail et en renforcement de la compétitivité nationale.

Pérenniser l’assurance maladie

Photo : VNA/CVN

L'une des ressources évoquées par les experts est le produit de la taxe de consommation spéciale appliquée aux produits nocifs pour la santé, tels que le tabac, les boissons alcoolisées et les boissons sucrées. Le Dr Ong Thê Duê, chef du Département de financement de la santé de l'Institut de stratégie et de politiques de santé, estime que les recettes supplémentaires issues de la politique fiscale peuvent être allouées de manière à augmenter l'investissement dans le secteur de la santé.

Un modèle proposé consiste à affecter environ 60 à 80% des recettes supplémentaires au Fonds d’assurance maladie, le reste étant alloué au Fonds de prévention des maladies et au budget général, selon une feuille de route d'institutionnalisation pour la période 2026-2030. Cette approche ne vise pas seulement à créer des ressources supplémentaires pour le système de santé, mais aussi à poursuivre un double objectif : limiter la consommation de produits nocifs pour la santé, tout en utilisant les recettes tirées de ces produits pour investir dans la prévention et les soins de santé de la population.

Le chef adjoint du Département de l'assurance maladie, Hoàng Trung Tuân, indique que les solutions financières constituent l'une des orientations majeures d'innovation dans la mise en œuvre de la politique de l'assurance maladie pour la période 2026-2030. À ce titre, il est prévu d'augmenter les dépenses budgétaires, d'augmenter le niveau des cotisations, selon une feuille de route, avec la participation du Fonds de prévention des maladies, tout en diversifiant les sources de financement.

La rénovation du mécanisme de financement de l'assurance maladie devrait être mise en œuvre par étapes, notamment en augmentant le niveau des cotisations à partir de 2027 et en expérimentant la diversification des offres de l'assurance maladie, ainsi que le développement de l'assurance maladie complémentaire selon les besoins de la population.

Thuy Hà/CVN