Trente-trois ans du Courrier du Vietnam : la parole à nos lecteurs

À l’occasion du 33ᵉ anniversaire du seul journal francophone du Vietnam, nos lecteurs - ambassadeurs de France, de Pologne et d'Égypte, conseillers des Français de l’étranger au Vietnam, responsables d’institutions et élèves francophones - partagent leur attachement à ce média précieux, véritable passerelle francophone active et vivante.

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>> Le Courrier du Vietnam, 33 ans de francophonie vivante

Je tiens à adresser mes plus chaleureuses félicitations au Courrier du Vietnam à l’occasion de son 33e anniversaire.

Seul journal national en langue française au Vietnam, il témoigne de l’attachement du Vietnam à la Francophonie, dont il est l’un des acteurs internationaux les plus importants. Le Courrier du Vietnam occupe ainsi une place singulière dans le paysage médiatique du pays, au service des francophones, mais aussi de la diaspora vietnamienne et des nombreux amis francophones du Vietnam à travers le monde. Pour mieux les atteindre, il n’a cessé, depuis 33 ans, d’innover et d’enrichir son contenu.

Depuis mon arrivée au Vietnam, il y a trois ans, je le lis avec beaucoup d’intérêt. Il constitue une fenêtre précieuse sur un pays en pleine transformation et permet de mieux comprendre, en français, les grandes évolutions de la société vietnamienne, son dynamisme économique et sa richesse culturelle. J’apprécie tout particulièrement la diversité de ses rubriques. Au-delà de l’actualité politique et économique, les pages consacrées à la culture, à la découverte du pays et à la Francophonie donnent à voir les multiples visages du Vietnam et les liens humains qui unissent nos deux pays.

Le Courrier du Vietnam est aussi un partenaire précieux de l’ambassade de France. Je remercie sa rédaction pour l’attention constante qu’elle porte à la relation franco-vietnamienne et à ses nombreux acteurs. Depuis l’établissement de notre partenariat stratégique global en octobre 2024 et la visite d’État du président Emmanuel Macron en mai 2025, cette relation connaît une dynamique exceptionnelle dans des domaines aussi variés que l’innovation, les transports, l’énergie, la santé, la culture ou encore l’éducation, que Le Courrier du Vietnam contribue à mettre en valeur.

À l’approche du XXe Sommet de la Francophonie de Phnom Penh, au Cambodge, en novembre prochain, je forme le vœu que le journal continue longtemps à faire vivre cette langue que nous avons en partage et à être ce trait d’union précieux entre le Vietnam, la France et l’ensemble du monde francophone. Joyeux anniversaire et longue vie au Courrier du Vietnam !

Depuis mon arrivée à Hanoï il y a presque deux ans, je suis une lectrice régulière du Courrier du Vietnam. C’est un vrai plaisir de découvrir le pays de mon travail et de ma vie en français, avec les journalistes et les observateurs francophones. Il est encourageant de voir la force d’attraction de la francophonie au Vietnam !

Chaque semaine je commence par la section culturelle. Les coutumes, les paysages, ainsi que la variété de costumes régionaux attirent mon attention et me transportent autour à travers le pays. Les histoires des villes et régions sont pour moi une source de connaissances et d’inspiration pour mes voyages. Grâce aux publications du Courrier du Vietnam, je peux découvrir les artisans, leurs ateliers et techniques, les spécialités locales, les motifs traditionnels. Laissez-moi vous confier un secret, j’ai trouvé et commandé un couvre-lit auprès d’un atelier que j’ai découvert grâce au Courrier du Vietnam !

Je trouve spécialement appréciables les publications concernant les fêtes traditionnelles telles que le Têt ou la Fête de la mi-automne. Pour nous les étrangers, cela lève le voile sur le mystère des célébrations vietnamiennes des fêtes, la signification des symboles, les plats associés à chaque occasion, etc.

Une autre section que j’aime suivre est celle consacrée à la gastronomie. Avec un grand intérêt je consulte les recommandations de nouveaux restaurants, produits locaux et recettes. J’aimerai voir aussi les plats végétariens, dont la cuisine vietnamienne et si riche !

Joyeux anniversaire, cher Courrier du Vietnam !

Le Courrier du Vietnam relie les communautés francophones à travers le pays et dans toute l’Asie. Chaque semaine, cette publication m’offre un regard singulier sur la vie locale, la culture et l’actualité du Vietnam.

Je lis toujours avec beaucoup d’intérêt les rubriques Culture et Portrait. Elles révèlent l’âme du pays à travers ses artistes et ses traditions.

J’aimerais voir davantage d’articles sur les initiatives environnementales locales, les secrets méconnus des cuisines régionales et des reportages approfondis sur le parcours de jeunes créateurs.

Je consulte aussi régulièrement le journal en ligne du Courrier du Vietnam pour suivre au quotidien l’actualité politique dans le cadre de mon travail.

Cette année, Le Courrier du Vietnam célèbre son 33e anniversaire. Fondé en 1993 sous l’égide de l’Agence Vietnamienne d’Information, ce journal demeure la seule publication en langue française du pays et constitue un véritable phare de la francophonie en Asie du Sud-Est.

En tant que président du Conseil consulaire, conseiller des Français de l’étranger et défenseur convaincu de la francophonie, je porte à ce journal un attachement particulier, né lors de mon premier voyage au Vietnam, en 1995. Depuis plus de trois décennies, Le Courrier du Vietnam accompagne avec constance l’actualité du pays, tout en tissant un lien précieux entre nos deux nations.

Ce que j’apprécie tout particulièrement, c’est son rôle actif dans la valorisation de la coopération franco-vietnamienne, qu’elle soit commerciale, scientifique ou universitaire. Ses colonnes ont régulièrement mis en lumière les partenariats économiques, les échanges universitaires et les projets de recherche conjoints qui unissent la France et le Vietnam, contribuant ainsi à renforcer les liens historiques et amicaux entre les deux pays.

Malgré les mutations profondes du paysage médiatique et la révolution numérique, le journal a su se réinventer sans jamais renoncer à sa mission première : informer, rapprocher et faire vivre la francophonie au Vietnam.

À l’occasion de cet anniversaire, je tiens à saluer le travail de toute l’équipe rédactionnelle, passée et présente, qui perpétue avec passion cet héritage unique. Longue vie au Courrier du Vietnam, et longue vie à la francophonie au Vietnam !

En tant que conseiller des Français de l’étranger élu au Vietnam, je suis particulièrement attaché à tout ce qui contribue au dialogue entre la France, le Vietnam et, plus largement, l’ensemble de la communauté francophone.

Dans ce paysage, Le Courrier du Vietnam occupe une place particulière. Seul journal national en langue française au Vietnam, il constitue à la fois un média d’information et un véritable trait d’union entre la société vietnamienne et les francophones qui vivent dans le pays ou s’y intéressent.

Je suis particulièrement sensible aux articles consacrés à la culture vietnamienne, à son histoire, à ses traditions et à son patrimoine. Mon attachement au Courrier du Vietnam est également lié à mon engagement au sein de Culture & Espace Francophones, que j’anime avec Alexandra Rendall depuis six ans. Notre association organise tout au long de l’année des actions en faveur de la langue française et de la Francophonie, avec notamment le soutien de TV5MONDE, de l’ambassade de France et du consulat général de France.

Le journal s’est à plusieurs reprises fait l’écho de ces initiatives, parmi lesquelles la Grande Dictée, qui a réuni cette année plus de 1.000 participants au Vietnam, la Fête de la Francophonie, ou encore des rencontres entre de jeunes apprenants du français dans les établissements vietnamiens et des élèves du réseau d’enseignement français.

Je garde enfin avec plaisir le souvenir de mes échanges avec Hervé Fayet, à la fois journaliste et enseignant de français, qui incarne lui aussi cet engagement quotidien en faveur de la Francophonie.

Pour ses 33 ans, je souhaite au Courrier du Vietnam de continuer encore longtemps à raconter le Vietnam en français et à faire vivre ce lien précieux entre nos cultures.

Vivre à l’étranger, c’est s’ouvrir à un autre pays, à une autre culture, mais c’est aussi mesurer combien les liens qui nous unissent restent essentiels. Au Vietnam, Le Courrier du Vietnam contribue depuis de nombreuses années à entretenir ces liens.

Bien plus qu’un média en langue française, il constitue un véritable trait d’union entre la communauté française et francophone et notre pays d’accueil. À travers ses articles, ses reportages et ses témoignages, il nous permet de mieux comprendre ce pays asiatique, ses transformations, sa culture et sa société. Il contribue également à faire vivre le français et à donner de la visibilité aux nombreuses initiatives qui rapprochent Français et Vietnamiens.

En tant que conseiller des Français de l’étranger élu au Vietnam, je suis particulièrement attaché à tout ce qui permet de créer du lien, de mieux informer et de rapprocher les membres de notre communauté. Dans un pays où les Français sont répartis entre Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et d’autres villes et provinces, disposer d’espaces d’information et d’échange en français est précieux.

Informer, c’est aussi rapprocher. C’est permettre à chacun de mieux connaître les initiatives associatives, culturelles, économiques, éducatives et institutionnelles qui font vivre notre communauté. Alors, joyeux 33e anniversaire au journal ! Puisse-t-il continuer longtemps à être cette passerelle entre le Vietnam, la France et la francophonie, et à faire vivre, au fil de ses pages, une relation franco-vietnamienne à laquelle nous sommes profondément attachés.

La francophonie est, par définition, une communauté linguistique. Cependant, je la perçois avant tout comme une communauté humaine, dont l’un des porteurs de flambeau est Le Courrier du Vietnam, qui souffle ses 33 bougies cet automne.

Durant les trois dernières décennies, le Vietnam a profondément changé. Ce journal a accompagné ces transformations et même contribué à écrire l’histoire de tant de générations de Français, de Vietnamiens et de francophones qui se sont rencontrés, donnant naissance à de multiples échanges amicaux, amoureux, culturels et économiques. Cette belle mémoire ne peut se transmettre que grâce à un témoin, rôle que Le Courrier du Vietnam assume avec constance depuis 33 ans.

En ouvrant les pages de l’hebdomadaire notamment, on ne lit pas seulement des informations : on découvre des histoires, on revisite les souvenirs du passé, on savoure les instants du présent, tout en apercevant la passerelle vers l’avenir. Il accompagne la vie et la communauté francophones avec proximité, simplicité et perspicacité. La réussite de tant d’années de présence et de fidélité est évidente, sans équivoque, mais aussi subtilement inscrite dans son parcours : savoir rester pertinent tout en accompagnant le changement.

C’est donc ce charme qui explique mon attachement à ses pages. Alors, pour son anniversaire, j’ai humblement envie de dire : merci. Merci pour ces 33 années de présence, d’accompagnement et de partage.

Rendez-vous est donc pris, indéniablement, pour demain, pour le futur. Car un anniversaire n’est pas uniquement l’occasion de regarder en arrière. Il est aussi une invitation à regarder devant soi. Trente-trois années sont déjà écrites ; les prochaines pages restent à construire, avec tant d’histoires encore à raconter ensemble.

Je ne suis pas un lecteur régulier du Courrier du Vietnam, mais c’est un hebdomadaire que j’apprécie de lire de temps à autre. Un journal francophone, c’est avant tout la possibilité d’accéder à des informations en français lorsque l’on ne maîtrise pas suffisamment le vietnamien pour comprendre dans le détail la presse locale.

Pour moi, son utilité réside surtout dans le domaine politique, car il permet de mieux comprendre les orientations du gouvernement et les prises de décision, que ce soit dans le domaine économique et des affaires (priorités économiques, relations internationales, etc.), dans la vie quotidienne au Vietnam (immobilier, notamment) ou encore en matière d’immigration. Les dossiers permettent également d’accéder à des informations parfois difficiles à identifier et nous aident à mieux nous positionner et à prendre les bonnes décisions.

À l’étranger, c’est nous qui sommes les étrangers. C’est pourquoi nous avons besoin de soutien. À cet égard, Le Courrier du Vietnam est un partenaire précieux pour nous aider à mieux organiser notre vie d’expatriés.

Cela fait 33 ans qu’il existe : souhaitons-lui encore une longue vie et beaucoup de succès !

Vivre au Vietnam lorsque l’on est Français, c’est découvrir chaque jour une culture d’une extraordinaire richesse, tout en conservant un attachement particulier à sa propre langue et à sa culture. Dans ce contexte, Le Courrier du Vietnam occupe une place qui me semble tout à fait particulière.

Au fil des années, j’ai appris à apprécier cet hebdomadaire, qui permet de suivre l’actualité du Vietnam avec un regard francophone. J’y trouve également ce que j’aime beaucoup dans la presse : des rencontres, des portraits, des découvertes culturelles, des sujets de société et toutes ces petites histoires qui permettent de mieux comprendre le pays dans lequel nous avons choisi de vivre.

Mes rubriques préférées sont naturellement celles consacrées à la société, à la culture et à la Francophonie. Elles permettent de découvrir des initiatives, des personnes et des projets qui contribuent, parfois discrètement, à faire vivre la langue française au Vietnam.

Mon attachement au Courrier du Vietnam s’est également renforcé à travers mes propres engagements en faveur de la Francophonie. Avec la création de l’Association PLUME ET SENS à Vũng Tàu, qui propose aux jeunes de pratiquer et de développer leur français, je mesure chaque jour combien il est important de transmettre cette langue et de créer des occasions de la faire vivre.

Pour moi, Le Courrier du Vietnam représente justement cela : un pont entre deux cultures, un espace de rencontre et un lien précieux entre tous ceux qui aiment et font vivre la langue française au Vietnam. Pour ses 33 ans, je lui souhaite donc un très bel anniversaire… et surtout une très longue vie !

Grâce à vous, à nos parents et à notre professeur de français, nous pouvons désormais apprendre le français à Vung Tàu (Hô Chi Minh-Ville). Nos parents ont créé l’Association PLUME ET SENS qui a pour but de favoriser l’apprentissage et la pratique de la langue française. Elle s’adresse en priorité aux enfants de Français souhaitant apprendre ou maintenir la maîtrise de leur langue maternelle. Par la suite nous espérons accueillir de nouveaux amis de nationalité française ou étrangère, désireux de découvrir notre langue commune. Nous nous préparons au DELF Junior, qui est un diplôme officiel de langue française reconnu à l’international. Il nous permettra plus tard de faire des études en France.

Chaque semaine, nous vous lisons, nous faisons des jeux, nous découvrons de nouvelles plages différentes de Vung Tàu et nous avons beaucoup de plaisir à lire la rubrique Cuisine de l’hebdomadaire. D’ailleurs, notre ami Minh Tân aimerait devenir cuisinier donc il ouvre toujours les pages 58-59. Il sélectionne les recettes et essaie de les faire chez lui. Vous êtes très utile pour nous, cher journal, car chaque semaine nous apprenons de nouveaux mots, de nouveaux jeux et de nouvelles histoires de Vietnamiens vivant à l’étranger. Chaque lecture enrichit notre culture générale et c’est parfait pour nous.

Peut-être qu’un jour l’un d’entre nous sera journaliste, ce sera aussi grâce à vous. Prochainement, notre association pourrait recevoir le FLAM, un label français, ce sera l’occasion de vous écrire encore et de parler de nous. Très joyeux anniversaire à vous et merci à tous les journalistes pour leur travail au quotidien.

Bons 33 ans cher Courrier du Vietnam !

Propos recueillis par Herrvé Fayet/CVN