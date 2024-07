Les marionnettes sur l’eau font leur show au Festival d’été japonais à Hanoï

L'événement se déroule du 4 au 17 juillet avec de nombreuses activités culturelles typiquement japonaises telles que des jeux traditionnels, des costumes et de la cuisine.

Parmi les activités du festival, la performance de marionnettes sur l’eau de Phan Thanh Liêm et de son élève a particulièrement attiré l’attention du public. En plus de la performance, l’artiste et son élève ont également interagi et partagé sur l’art des marionnettes sur l’eau avec le public.

Une famille artistique

L’artiste Phan Thanh Liêm est la septième génération d’une famille qui se consacre aux marionnettes sur l’eau. Son père, l’artisan Phan Van Ngai, est le créateur du théâtre d’eau mobile et de la figure du personnage Tễu exposée au Musée du Louvre en France.

Pendant ses années dans la troupe de marionnettes de sa famille, Phan Thanh Liêm a réalisé que les théâtres de marionnettes sur l’eau traditionnels étaient trop encombrants et difficiles à déplacer, surtout pour une petite troupe. Cela l’a incité à créer un modèle de théâtre de marionnettes sur l’eau miniature en 2000.

Ce modèle de théâtre a permis à Phan Thanh Liêm d’apporter plus facilement les marionnettes sur l’eau aux enfants des régions éloignées et même à l’étranger pour présenter la culture vietnamienne aux amis internationaux.

Le Professeur Hoàng Chuong a commenté que Phan Thanh Liêm est l’artiste qui a le plus fait connaitre les marionnettes sur l’eau vietnamiennes à l’étranger. Au cours des 20 dernières années, il a présenté cet art dans de nombreux événements culturels dans des pays tels que la Pologne, la Thaïlande, l’Allemagne, la France, le Japon, la République de Corée, l’Italie, l’Angleterre, le Canada, la Malaisie, la Chine et les États-Unis.

En plus des performances mobiles, Phan Thanh Liêm a deux sites de spectacle à son domicile à Khâm Thiên et Thach Bàn (Long Biên, Hanoï). Ces lieux sont non seulement des théâtres de performances, mais aussi des musées miniatures de marionnettes sur l’eau. Les visiteurs peuvent y découvrir l’art des marionnettes sur l’eau, créer et manipuler eux-mêmes des marionnettes, et écouter l’artiste parler de la signification des marionnettes et des spectacles. De nombreux touristes internationaux, dont des ambassadeurs et des dirigeants de haut niveau, ont visité ces lieux pour en faire l’expérience.

La mission de conservation

Hoàng Huong Giang, quant à elle, est la petite-fille du musicien Hoàng Giac et la fille du chercheur en culture folklorique Hoàng Nhuân Ky. Ayant travaillé de nombreuses années comme hôtesse de l’air, elle a constaté l’intérêt des étrangers pour les marionnettes sur l’eau vietnamiennes. Cependant, les troupes traditionnelles de marionnettes des villages du Nord du Vietnam disparaissent progressivement. Cela a poussé Hoàng Huong Giang à chercher les moyens pour conserver et développer cet art.

Hoàng Huong Giang a rejoint Phan Thanh Liêm pour apprendre l’art des marionnettes sur l’eau. Après avoir acquis des connaissances et des compétences, elle a introduit les marionnettes sur l’eau dans son restaurant Đậu Homemade à Hô Chi Minh-Ville, offrant des performances aux clients. En outre, elle et sa troupe ont apporté cet art dans les écoles, les hôpitaux et les centres pour enfants.

Lors du Festival d’été japonais à Hanoï, Hoàng Huong Giang collaborera pour la première fois avec son mentor Phan Thanh Liêm pour promouvoir les marionnettes sur l’eau. Les performances auront lieu au Aeon Mall Long Biên le 13 juillet et au Aeon Mall Hà Dông le 14 juillet. À ces occasions, Phan Thanh Liêm présentera des numéros traditionnels de marionnettes sur l’eau et discutera avec le public.

Phan Thanh Liêm a exprimé sa joie de participer au Festival d’été japonais, contribuant à apporter une couleur culturelle vietnamienne à l’événement. Ayant déjà interprété au Japon, il a reçu un accueil chaleureux du public japonais. Ses deux théâtres à domicile reçoivent souvent des visiteurs japonais.

Après Hanoï, Hoàng Huong Giang et sa troupe continueront à se produire dans des centres commerciaux à Hô Chi Minh-Ville comme Estella Place, Aeon Mall Binh Tân et Now Zone.

La collaboration entre Phan Thanh Liêm et Hoàng Huong Giang lors du Festival d’été japonais offrira non seulement des expériences artistiques uniques au public, mais contribuera également à la conservation et au développement de l’art traditionnel des marionnettes sur l’eau du Vietnam. L’introduction des marionnettes sur l’eau dans des espaces modernes et leur internationalisation sont des étapes importantes pour préserver les valeurs culturelles nationales et les présenter au monde entier.

