échanges culturels #Vietnam - Sri Lanka

Dans le cadre des célébrations du 80 e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam et du 55 e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Sri Lanka (1970-2025), l'ambassade du Vietnam à Colombo a organisé, le 24 août, un programme d'échanges culturels et artistiques dans la province centrale du Sri Lanka.

Des artistes du Théâtre de chant, de danse et de musique Thang Long ainsi que du Théâtre chèo de Hanoï y ont participé, avec le soutien de la monastère zen Truc Lâm, première pagode vietnamienne implantée au Sri Lanka.

L'événement a réuni le Professeur Sarath Abayakon, gouverneur de la province centrale du Sri Lanka, des responsables du secteur éducatif, de nombreux enseignants, élèves et habitants, ainsi que des membres de l'ambassade et de la communauté vietnamienne.

Dans son allocution, l'ambassadrice du Vietnam au Sri Lanka, Trinh Thi Tâm, a souligné la profonde amitié entre les deux peuples, et affirmé que de tels échanges culturels rapprochaient les nations, ouvrant des perspectives en matière d'éducation, de tourisme et de coopération entre peuples.

Pour sa part, le gouverneur Sarath Abayakon a rapplé son attachement au Vietnam et au Président Hô Chi Minh, tout en considérant la pagode Truc Lâm de Kandy comme une démonstration vivante du lien fort entre le bouddhisme et les peuples des deux pays.

Ce programme a offert un tableau culturel diversifié, mêlant chants traditionnels et musique contemporaine, mettant en valeur des instruments vietnamiens tels que le dàn bâu, le dàn tranh ou la flûte de bambou.

