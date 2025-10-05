Fête de la mi-automne

Un message d’amour et de solidarité pour les enfants à travers tout le pays

À l’occasion du Têt Trung Thu (Fête de la mi-automne), des milliers d’enfants à travers le pays, y compris ceux vivant dans des conditions difficiles, ont reçu lanternes, cadeaux et bourses d’études. De Tuyên Quang (Nord) à Tây Ninh (Sud), en passant par Lâm Dông (Centre), les festivités ont porté un message de fraternité et d’espérance.

Photo : VNA/CVN

Le 2 octobre, la province de Tuyên Quang est devenu le point d’orgue des célébrations grâce au programme "Vui Trung Thu", organisé par le Fonds national de protection de l’enfance en coopération avec le Centre d’action sociale et le Fonds provincial pour l’enfance. L’événement s’adressait en priorité aux enfants défavorisés et à ceux en situation particulièrement vulnérable.

Plus de 4.500 jeunes ont bénéficié d’un large éventail de soutiens : bourses scolaires, vélos, friandises, lait, compléments nutritionnels, vêtements chauds. Des infrastructures essentielles - maisons solidaires, ponts communautaires, puits d’eau potable - ont également été financées. L’ensemble représente près de deux milliards de dôngs, mobilisés grâce à la générosité de donateurs, d’entreprises et d’organisations caritatives.

"Ce n’est pas seulement une fête, c’est une lueur d’espoir allumée dans la vie des enfants", a souligné Nguyên Thi Hiên, directrice adjointe du Fonds, en insistant sur la volonté que chaque enfant, quel que soit son parcours, ressente l’attention de la société et nourrisse ses rêves d’avenir.

Parmi les bénéficiaires, Thào Thi Linh Ân, élève du collège de Trung Son, province de Tuyên Quang, a témoigné avec émotion : "Cette bourse n’est pas seulement un cadeau. Elle est une source d’encouragement immense qui m’incite à travailler dur à l’école pour mériter la confiance de mes enseignants et de ma famille".

Tây Ninh : une fête pour les enfants d’ouvriers

Le même soir, l’effervescence régnait à la province de Tây Ninh. La Fédération du travail provincial, en partenariat avec l’Union de la jeunesse, a organisé le programme "Dêm hôi trang ram - Trung thu yêu thương" pour 250 enfants de travailleurs des zones industrielles locales.

Photo : VNA/CVN

Les jeunes participants ont plongé dans un univers féérique : danses du lion, saynètes autour des personnages légendaires Cuôi et Hang, partage de gâteaux et défilés de lanternes. À la fin, chacun est reparti avec un cadeau, et cent élèves méritants issus de familles modestes ont reçu des bourses d’études.

"C’est la première fois que je participe à une si grande fête du Trung Thu. J’étais émerveillée par les danses et heureuse de recevoir des présents", raconte Thu Thao, élève de l'école élémentaire de Ngô Van Tô. Sa joie faisait écho à celle de nombreux enfants, mais aussi de leurs parents.

"En tant qu’ouvrière, je dispose rarement de temps pour accompagner ma fille à des activités festives. Ce programme a comblé ce manque, il apporte chaleur et bonheur à nos enfants", confie Vo Chi Linh, employée d’une entreprise locale. Une autre mère, Pham Thi Then, 37 ans, a exprimé sa gratitude : "Ma famille traverse des difficultés financières. Recevoir des bourses et des cadeaux pour ma fille est une aide précieuse et un encouragement fort".

Pour Pham Thi Quyên, vice-présidente permanente de la Fédération du travail de Tây Ninh, "la Fête de la mi-automne n’est pas seulement une réjouissance enfantine ; elle reflète aussi la reconnaissance sociale envers les familles ouvrières qui se dévouent au développement économique de la province".

Lâm Dông : des lanternes pour éclairer l’avenir

À Lâm Dông (Centre), plus de 1.200 enfants de la commune de Hàm Thanh se sont rassemblés pour le programme "Lông dèn thap sang uoc mo thiêu nhi Lâm Dông". Organisé par le Comité provincial de l’Union de la jeunesse et le Service de la santé, l’événement a apporté une atmosphère festive dans cette localité éloignée, où résident de nombreuses familles issues des minorités K’ho, Raglai, Chăm ou Muong.

Photo : VNA/CVN

"Je suis très heureuse de participer à une fête aussi animée, avec les tambours, les danses du lion et les cadeaux partagés avec mes camarades", s’est réjouie Lan Anh, élève d’école primaire.

La commune de Hàm Thanh, récemment formée par la fusion de trois anciennes localités, abrite plus de 4.200 habitants, dont 26% appartiennent à des minorités ethniques. L’accès aux services de base y reste limité, rendant la fête d’autant plus mémorable.

Au total, plus de 1.400 cadeaux ont été distribués aux élèves, y compris aux enfants handicapés et en grande précarité. Doàn Minh Tâm, secrétaire adjoint de l’Union de la jeunesse de Lâm Dông, a souligné que "ces présents, bien que modestes matériellement, représentent un encouragement moral essentiel pour aider les enfants à surmonter les obstacles et poursuivre leur scolarité".

L’organisation prévoit d’étendre le programme à plus de 300 enfants pris en charge par des institutions sociales, des classes spécialisées et le village SOS de Đà Lạt. Parallèlement, des activités de Trung Thu seront menées dans 124 communes et quartiers de la province, afin qu’aucun enfant ne soit laissé pour compte.

