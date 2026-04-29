Tourisme

Quand la gastronomie chinoise illumine la nuit de Hô Chi Minh-Ville

Le soir du 24 avril, aux abords du marché Bình Tây, le quartier nocturne de Chợ Lớn a été officiellement inauguré après quatre mois de phase pilote, ouvrant ainsi une nouvelle destination pour le tourisme nocturne à Hô Chi Minh-Ville.

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Fonctionnant de 18h00 à minuit, cet espace ne se limite pas à la restauration : il constitue une véritable immersion dans la culture, l’histoire et le mode de vie de la communauté chinoise au cœur d’une métropole dynamique.

Un espace nocturne qui réactive un patrimoine vivant

S’étendant le long des rues Nguyên Huu Thận, Tháp Mười, Lê Tấn Kế et Trân Bình, le quartier nocturne est aménagé sur une superficie de plus de 1.500 m², avec 38 stands de restauration. Les kiosques, organisés sous forme de food trucks et de chariots mobiles, créent un environnement à la fois moderne et familier, rappelant les marchés de nuit traditionnels des grandes villes asiatiques.

La singularité de ce projet ne réside pas uniquement dans son organisation, mais dans sa capacité à réactiver un patrimoine urbain vivant : Cho Lon. Historiquement, ce quartier constitue un pôle commercial majeur de la communauté chinoise, conservant des valeurs culturelles, spirituelles et gastronomiques profondément enracinées.

Avec près d’un siècle d’existence, le marché Bình Tây est bien plus qu’un marché traditionnel : c’est un monument architectural emblématique de la ville. L’activation d’activités nocturnes contribue à prolonger la "durée de vie" du site patrimonial, en le transformant en un espace de convergence entre mémoire et modernité.

La gastronomie chinoise, force vive du quartier

L’attractivité du quartier nocturne repose essentiellement sur son offre culinaire. Les spécialités d’inspiration chinoise telles que les dim sum, les boulettes vapeur, les nouilles au canard mijoté ou encore les desserts au sésame noir ne sont pas de simples mets : elles incarnent l’histoire migratoire, les échanges interculturels et les processus d’adaptation de la communauté chinoise à Saïgon.

Contrairement aux espaces de restauration standardisés, chaque stand possède une identité propre, souvent issue d’un savoir-faire familial transmis sur plusieurs générations. Les recettes respectent des procédés traditionnels, depuis la sélection des ingrédients jusqu’aux techniques de cuisson.

Cette authenticité constitue un levier d’attractivité majeur : les visiteurs ne se contentent pas de consommer, ils vivent une expérience immersive, au contact direct des pratiques culturelles locales.

Une dynamique d’attractivité fondée sur l’expérience et la communauté

Après la phase expérimentale, ce quartier nocturne enregistre en moyenne près de 800 visiteurs par jour, un indicateur significatif pour un produit touristique émergent. L’ambiance animée, la diversité de l’offre gastronomique et la convivialité de l’espace séduisent particulièrement la population locale, notamment les jeunes.

Au-delà de la restauration, le site intègre également des espaces de loisirs pour enfants, des zones de prise de photos (check-in) et des activités culturelles, contribuant à structurer une offre de loisirs nocturnes multifonctionnelle.

La forte implication des commerçants locaux constitue également un facteur clé de succès. Avec un tissu commercial dense, notamment sur l’axe Hậu Giang qui compte des centaines d’établissements, le projet capitalise efficacement sur les ressources économiques existantes.

Un levier stratégique pour développer l’économie nocturne

Dans le contexte où Hô Chi Minh-Ville accélère sa stratégie de développement de l’économie nocturne, le quartier nocturne de Cho Lon apparaît comme un modèle structurant. Sans mobilisation foncière supplémentaire, les autorités locales parviennent à générer de la valeur ajoutée en optimisant l’usage des espaces urbains existants.

Ce modèle contribue à l’augmentation des revenus des petits commerçants, à la création d’emplois et à la stimulation de la consommation nocturne. Il permet également de diversifier les flux touristiques, réduisant la pression sur les pôles centraux tels que la rue piétonne Nguyên Huệ ou le quartier Bùi Viện.

Plus fondamentalement, ce site illustre une approche différenciée du développement touristique : une économie nocturne ancrée dans l’identité culturelle locale. Plutôt que de reproduire des modèles internationaux, la ville privilégie la valorisation de ses propres ressources patrimoniales.

Perspectives pour le tourisme nocturne

L’émergence du quartier nocturne de Chợ Lớn constitue un signal fort de la transformation du secteur touristique à Hô Chi Minh-Ville. À l’échelle mondiale, le tourisme nocturne s’impose comme un segment stratégique, répondant à la demande croissante d’expériences urbaines différenciées après la tombée de la nuit.

Grâce à la richesse de son patrimoine culturel, à la diversité de sa gastronomie et à son dynamisme urbain, la ville dispose d’un potentiel considérable pour développer des produits similaires. De Chợ Lớn à d’autres quartiers, chaque territoire peut devenir un récit touristique à part entière.

Ainsi, le quartier nocturne de Chợ Lớn dépasse sa fonction de simple espace de loisirs : il incarne un point de convergence entre passé et présent, où la culture devient un moteur de développement économique, et où les lumières de la nuit dessinent les contours d’un nouvel horizon pour le tourisme urbain.

Texte et photos : Quang Châu/CVN