Vietnam, partenaire commercial agricole clé de l'Argentine

La Nacion , principal quotidien argentin, a rapporté le 22 février que le Vietnam est le premier importateur de maïs et de tourteaux de soja d'Argentine en 2024, avec plus de 6 millions de tonnes de maïs et 3,4 millions de tonnes de tourteaux de soja.

>> L’Argentine ouvre la voie à un accord de libre-échange Mercosur - Vietnam

>> Les relations entre le Vietnam et l'Argentine continuent de se développer

Photo : CVN

Le journal a cité des statistiques de la Bourse des céréales de Rosario (BCR), la plus grande bourse agricole d'Argentine, indiquant que le Vietnam est devenu un partenaire commercial agricole clé pour le pays.

Selon la BCR, au cours des six dernières années, l'Argentine, l'un des principaux producteurs agricoles mondiaux, a exporté 536 millions de tonnes de céréales, pour une valeur de 189 milliards de dollars. De 2019 à 2024, à l'exception de l'année 2023 marquée par une sécheresse exceptionnelle, l'Argentine a maintenu une moyenne d'exportation de près de 96 millions de tonnes de céréales par an. Plus de la moitié de ces exportations ont été acheminées vers l'Asie, dont près d'un quart spécifiquement vers l'Asie du Sud-Est.

L'Asie du Sud-Est connaît une croissance économique rapide et des modes de consommation alimentaire diversifiés. La région est devenue un marché stratégique pour le secteur agricole, représentant 28% du commerce mondial de tourteaux de soja, 10% de la consommation mondiale de porc et 9% de la consommation de volaille. Sur ce marché, le Vietnam représente à lui seul la moitié des exportations argentines de maïs et de tourteaux de soja vers l'Asie du Sud-Est.

Selon La Nacion, l'Asie du Sud-Est s'impose désormais comme une destination stratégique pour les produits agricoles argentins, témoignant d'une croissance spectaculaire au cours de la dernière décennie. Depuis 2009, les exportations argentines vers l'ensemble de l'Asie ont connu une augmentation remarquable de 270%, tandis que celles spécifiquement destinées à l'Asie du Sud-Est ont quadruplé.

La croissance économique de la région joue un rôle décisif dans ce processus. Entre 2009 et 2023, le PIB par habitant du Vietnam a doublé, tandis que l'Indonésie et les Philippines ont enregistré une augmentation de plus de 60%. Le taux de croissance moyen en Asie du Sud-Est s'élève à 3,2% par an, bien au-dessus de la moyenne mondiale de 2,1%. Par ailleurs, l'indice de développement humain (IDH) de la région s'est nettement amélioré, avec sept pays atteignant des niveaux de développement élevés et quatre pays des niveaux très élevés en 2022.

L'article conclut que la demande d'aliments pour animaux en Asie du Sud-Est devrait continuer à croître. D'ici 2034, la région représentera 20% des parts du marché mondial des importations de maïs et 70% de celles de tourteaux de soja. Le Vietnam restera un partenaire commercial majeur pour l'agriculture argentine, avec des importations prévues de 6 millions de tonnes supplémentaires de maïs et 1,7 million de tonnes de tourteaux de soja, soit 7% des importations mondiales de maïs et 9% de celles de tourteaux de soja.

VNA/CVN