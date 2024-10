Le dirigeant Tô Lâm ouvre la rentrée scolaire à l'Académie des sciences agricoles du Vietnam

>> Le président sierra-léonais visite l'Académie des sciences agricoles du Vietnam

>> Dernières avancées dans le domaine de l'édition du génome et ses applications en agriculture

>> Des variétés de qualité stimulent la croissance du secteur vietnamien du riz

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a assisté le 12 octobre à la cérémonie d'ouverture de la nouvelle année scolaire 2024-2025 de l'Académie des sciences agricoles du Vietnam et a inauguré un projet de renforcement des capacités financé par l'aide publique au développement (APD) de la Banque mondiale (BM).

Prenant la parole à la cérémonie, le dirigeant a souligné qu’alors que le Vietnam entre dans une nouvelle ère avec l’aspiration de la nation à s’élever, le secteur de l’agriculture et du développement rural et l’Académie des sciences agricoles du Vietnam doivent être profondément conscients de la vision d’un nouveau point de départ historique, définir clairement leurs rôles et responsabilités pour sans cesse innover et aller de l’avant.

Tô Lâm a affirmé la politique du Parti et de l’État qui considère l’éducation et la formation comme une politique nationale de premier plan et la science et la technologie comme une clé du développement et de la prospérité du pays.

Une entité importante dans le système national d'innovation

L’Académie des sciences agricoles du Vietnam doit donc être une entité importante dans le système national d’innovation, répondant aux besoins de l’économie de la connaissance, de l’économie circulaire et de la transformation numérique, a-t-il déclaré.

Le dirigeant a exhorté l’Académie des sciences agricoles du Vietnam à s’efforcer d’être le principal centre de formation et de recherche du pays et également un établissement d’enseignement supérieur de grande renommée dans la région et dans le monde, un centre d’innovation, une adresse fiable pour les start-up nationales.

L’Académie des sciences agricoles du Vietnam doit également élaborer un plan directeur pour suivre le modèle des universités de recherche avancée dans le monde, a-t-il encore indiqué.

VNA/CVN