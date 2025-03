À Dak Lak, plongée savoureuse au cœur des plantations de café

Surnommée la "capitale du café" du Vietnam, Dak Lak, située dans les Hauts Plateaux du Centre, ne se contente pas de produire des grains d’exception. La région séduit aussi les visiteurs avec ses paysages à couper le souffle, surtout lorsque les caféiers se parent de fleurs blanches au parfum envoûtant. Entre ces fermes dignes de cartes postales et le goût unique du café local, il y a de quoi être conquis.

Photo : VNA/CVN

À la ferme Aeroco, nichée dans la ville de Buôn Ma Thuôt, le vert des caféiers en fleurs se mêle au blanc éclatant de leurs pétales. Trân Thi Thu Thuy, une touriste venue de Ninh Binh, savoure l’instant. Fascinée par les méthodes de production durable qu’elle découvre sur place, elle prend conscience de tout ce qui se cache derrière une simple tasse de café.

"C’est ma première expérience dans une ferme de café bio, et j’ai été bluffée. En explorant les jardins et les ateliers de production, j’ai vu à quel point chaque étape est réalisée avec rigueur et soin pour obtenir un café de cette qualité", raconte-t-elle.

Mais l’expérience ne s’arrête pas là. À Rây Nhà Si (Si farm café), dans le district de Cu Mgar, on troque les visites classiques pour une immersion totale. Entre séjour paisible au cœur des collines verdoyantes et découverte approfondie de la culture du café, les visiteurs mettent la main à la pâte: cueillette des cerises rouges, séchage, torréfaction et même préparation de leur propre café, du filtre traditionnel aux tendances modernes comme le pour-over ou le cold brew. Shiono Tatsuya, un touriste japonais, est conquis:

"Ces activités autour du café, c’est génial. J’ai goûté du café un peu partout, mais suivre tout le parcours, de la plantation à la tasse, ça change tout. Le café vietnamien est exceptionnel, avec un goût incroyable. Je reviendrai avec des proches pour approfondir encore plus cette découverte", partage-t-il.

Dak Lak ne ménage pas ses efforts pour mettre en avant ses trésors. Des circuits spécialisés présentent les variétés locales, expliquent les subtilités de la torréfaction et révèlent comment les arômes évoluent à chaque étape du processus. Lors du 9e Festival du café de Buôn Ma Thuôt, qui s’est tenu du 10 au 13 mars, les fermes ont redoublé d’efforts pour enrichir l’expérience des visiteurs.

"Chez ‘Si farm café’, nous montrons comment le café est cultivé, torréfié et préparé dans les règles de l’art. Les visiteurs peuvent même déguster le fruit de leur propre préparation. C’est exactement ce qu’ils viennent chercher", souligne Duong Nu Thiên An, responsable de Si Café.

Pour Nguyên Thiên Van, vice-président du comité populaire de Dak Lak, marier tourisme et culture du café est une évidence. Cette approche permet non seulement de dynamiser l’économie locale, mais aussi de valoriser l’identité des populations autochtones. La province mise gros: soutien aux pratiques durables, développement de l’écotourisme et partenariats entre agriculteurs et entreprises pour proposer des offres originales.

"Nous voulons un tourisme qui plonge au cœur de l’écologie et de nos traditions. Pour cela, nous facilitons l’accès à des services et à des lieux uniques, où les visiteurs découvrent la véritable culture du café de Dak Lak, de la production à la dégustation", explique Nguyên Thiên Van.

Ce mariage entre agriculture et tourisme est une réussite. Entre fermes bio et expériences immersives, Dak Lak ne se contente pas de charmer ses visiteurs: elle redessine l’avenir de son café et de son industrie touristique, tout en faisant rayonner la marque Buôn Ma Thuôt bien au-delà des frontières.

VOV/VNA/CVN