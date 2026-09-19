À Cà Mau, l’innovation redessine le territoire et l’économie rurale

Située à l’extrême Sud du Vietnam, la province de Cà Mau mise sur le numérique et l’innovation pour moderniser son administration et transformer son modèle riz-crevette en une agriculture durable.

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Photos : VNA/CVN

La province de Cà Mau s’engage dans une réorganisation stratégique de son modèle de développement. L’adoption de la Résolution N°57 du Politburo, en date du 22 décembre 2024 et consacrée à la percée en matière de science, de technologie, d’innovation et de transformation digitale nationale, marque le point de départ d’une trajectoire ambitieuse. Objectif : placer le numérique, l’innovation et l’analyse de données au cœur de la gouvernance publique et des secteurs économiques clés.

Pour les autorités locales, la transition numérique est désormais considérée comme le pilier central de la réforme administrative. Selon Nguyên Minh Luân, vice-président du Comité populaire provincial, la modernisation des services publics vise avant tout à renforcer la transparence et l’efficacité, au bénéfice des citoyens comme des entreprises.

Les avancées les plus notables concernent la gestion des données. La province développe actuellement 113 bases de données alignées sur les orientations nationales, auxquelles s’ajoutent 42 bases spécifiques. Parmi celles-ci, 36 sont déjà opérationnelles et 26 répondent pleinement aux exigences de précision et de mise à jour continue. Interconnectées au centre de gestion et de supervision IOC, ces infrastructures facilitent le traitement des dossiers, à l'image de la numérisation complète de l'état civil et de l'intégration de plus d'un million de parcelles foncières au système national.

Sur le plan matériel, l’ensemble des communes bénéficie désormais de la fibre optique et d’une couverture mobile. La plateforme LGSP relie, quant à elle, 35 systèmes d’information provinciaux et nationaux, assurant une circulation fluide des données.

Si la modernisation administrative progresse à un rythme soutenu, l’application des technologies au secteur agricole apparaît comme un enjeu économique majeur. Cà Mau dispose d’un atout écologique unique : le modèle symbiotique riz-crevette, particulièrement adapté aux contraintes du changement climatique. Comme le souligne Nguyên Binh Thuân, directeur adjoint du Service provincial de l’agriculture et de l’environnement, l’objectif est de dépasser la simple logique de production pour bâtir une chaîne de valeur globale et intégrée, garantissant qualité, traçabilité et accès à des marchés plus exigeants.

Cette approche repose sur une mobilisation coordonnée de l’ensemble des acteurs. Les entreprises interviennent en amont pour définir les normes et co-développer les zones d’approvisionnement, l’État assure le cadre réglementaire et l’assistance technique, tandis que le producteur demeure au centre du dispositif et principal bénéficiaire de la valeur créée. Pour Nguyên Trân Thuc, chef de la Division des cultures et de la protection végétales, la numérisation des données relatives aux zones de culture constitue un levier indispensable pour instaurer un climat de confiance avec les investisseurs.

Sur le terrain, la transition numérique se traduit par des changements très concrets dans le quotidien des exploitants. La Coopérative agricole générale Ba Dinh, située dans la commune de Vinh Lôc, illustre cette mutation. Regroupant plus de 290 membres sur 733 ha, l’établissement dirigé par Nông Van Thach a intégré les technologies numériques à chaque étape de la production.

L’usage de drones et de semoirs de précision permet d’optimiser l’ensemencement tout en réduisant la main-d’œuvre et la consommation de semences. La récolte est désormais intégralement mécanisée grâce aux moissonneuses-batteuses, ce qui diminue considérablement les pertes post-récolte. Pour garantir une transparence totale, la coopérative utilise le logiciel FaceFarm, qui enregistre le journal de culture et assure la traçabilité des produits auprès des consommateurs et des distributeurs.

Photo : VNA/CVN

Malgré ces avancées, la généralisation du numérique se heurte encore à des freins structurels. Au niveau communal, le manque de personnel hautement qualifié en gestion des données, en intelligence artificielle et en cybersécurité demeure un défi. Pour les coopératives et les exploitants, le coût élevé des équipements et la complexité de certaines applications représentent des obstacles financiers et pratiques au quotidien. Nguyên Hoàng Vu, vice-président du Comité populaire de Vinh Lôc, ainsi que plusieurs responsables de coopératives, appellent ainsi à un renforcement des aides publiques, à l’aménagement d’infrastructures adaptées et à un accompagnement continu en matière de formation.

Photo : VNA/CVN

En articulant modernisation institutionnelle, innovation technologique et valorisation des savoir-faire ruraux, Cà Mau montre que la transformation numérique dépasse le simple outil technique. Elle devient une dynamique structurante, capable de développer une agriculture moderne, résiliente et compétitive.

Huong Giang/CVN