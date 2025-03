Liên Huong lance une collection qui rend hommage aux femmes vietnamiennes

Photo : CTV/CVN

Elle comprend des modèles d’áo dài pour femmes en tissus vietnamiens, tels que la soie, le satin, le velours, la mousseline et le taffetas. Le chemisier bà ba, la blouse traditionnelle du Sud du Vietnam, en particulier dans la région du delta du Mékong, est également incluse.

Les créatrices chez Liên Huong utilisent des couleurs vives, telles que le rouge, le vert, le bleu clair et le rose lotus pour mettre en valeur la beauté des femmes.

Nos créatrices s’inspirent des femmes vietnamiennes qui ont vécu à différentes époques et qui ont contribué à l’indépendance, à la liberté et au développement du pays aujourd’hui, a déclaré Trisha Vo, créatrice de mode et directrice de la création de la marque de mode Liên Huong.

Chacune de nos créations de la collection Hoa trên tuyên lua est liée à l’histoire et à la culture du Vietnam et présente des histoires, des espoirs et des rêves que les femmes veulent partager avec le monde, a-t-elle fait savoir.

Liên Huong est célèbre pour ses créations áo dài pour femmes et hommes de différents âges. La marque appartient à la célèbre créatrice Liên Huong, qui a plus de 20 ans d’expérience dans le secteur.

Ses collections mettent en valeur la culture populaire et le style de vie vietnamiens.

Les créations d'áo dài de Liên Huong ont été vues sur les podiums des défilés de mode dans tout le pays, ainsi qu’en Australie, en Chine, en France et aux États-Unis.

Les créations de la collection Hoa trên tuyên lua seront exposées lors de la cérémonie d’ouverture du Festival de l’ao dài de Hô Chi Minh-Ville 2025, le 7 mars, dans la rue piétonne Nguyên Huê, dans le 1er arrondissement.

VNA/CVN