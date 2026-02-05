Coopération renforcée Vietnam - Laos dans la lutte contre la criminalité transnationale

En marge de la visite d'État au Laos du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, le ministre vietnamien de la Police, le général Luong Tam Quang, a tenu une séance de travail, le 5 février à Vientiane, avec son homologue lao, le général Vanthong Kongmani.

Lors de cette rencontre, le ministre Vanthong Kongmani a manifesté le souhait de voir les deux ministères intensifier leur collaboration en matière de sécurité politique et d'ordre social, de lutte contre les criminalités afin de concrétiser efficacement les accords de haut niveau conclus entre les dirigeants des deux Partis et des deux États, notamment les résultats de l'entretien du 5 février 2026 entre les deux secrétaires généraux.

Pour sa part, le général Luong Tam Quang a félicité le Parti populaire révolutionnaire lao pour la réussite de son XIIe Congrès, tout en louant l'excellence des forces de sécurité lao dans la garantie de la sécurité et la sûreté nationale lors de ce grand événement politique du pays.

Les deux ministres se sont réjouis de la profondeur et de l'efficacité croissantes de la coopération bilatérale, citant des réalisations majeures dans les domaines de la police, de la logistique, de la technique, de la formation et d’échanges de délégations.

L’échange régulier des informations, la coordination étroite entre les deux ministères a permis de démanteler de nombreux réseaux de trafic de drogue transfrontaliers, de neutraliser des groupes de cybercriminalité et de procéder à l'arrestation de plusieurs individus recherchés. Par ailleurs, la coopération entre les provinces frontalières s'est intensifiée.

Sur la base des relations d'amitié grandiose, de solidarité spéciale, de coopération intégrale et de lien stratégique reliant les deux nations, les deux ministères ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coordination dans la mise en oeuvre de certaines questions clés.

Les priorités de 2026 incluent la mise en œuvre rigoureuse du plan de coopération annuel, des protocoles d’accord sur la coopération entres les forces de sécurité et de police, la lutte contre les criminalités transfrontalières, le lancement de campagnes de lutte contre le trafic de stupéfiants le long de la frontière commune et la poursuite de projets technologiques d'envergure, tels que le système de gestion de la population et des cartes d'identité, ainsi que la construction du Centre de commandement de la sécurité du ministère lao.

Le même jour, le ministre Luong Tam Quang et sa délégation se sont rendus au bureau de représentation du ministère vietnamien de la Police au Laos.

