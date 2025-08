Voyage ethnique au Village culturel et touristique des ethnies vietnamiennes à Hanoï

Du 1 er au 29 août, le Village culturel et touristique des ethnies vietnamiennes, en banlieue de Hanoï, accueillera une série d’activités pour présenter la culture et les traditions des 54 groupes ethniques.

Tout au long du mois d’août, le Village culturel et touristique des ethnies vietnamiennes à Hanoi s’anime autour du thème "Retour au village pour vivre les traditions culturelles", avec des activités attrayantes et enrichissantes.

Ce programme s’inscrit dans le cadre des célébrations du 80e anniversaire de la Révolution d’août (19 août 1945 - 19 août 2025), du 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 - 2025) et du 80e anniversaire de la Journée traditionnelle du secteur culturel (28 août 1945 - 2025).

Plus de 100 représentants de 16 ethnies (Nùng, Tày, H’mông, Dao, Muong, Lào, Thai, Kho Mu, Tà Ôi, Ba Na, Xo Dang, Gia Rai, Co Tu, Raglai, Ê Dê et Khmer), venus de 11 villes et provinces vietnamiennes (Thai Nguyên, Hanoï, Tuyên Quang, Phu Tho, Son La, Huê, Quang Ngai, Gia Lai, Dak Lak, Khanh Hoa et Cân Tho), y participent, offrant aux visiteurs des expériences culturelles authentiques : artisanat, récits de vie et immersion dans les traditions locales.

Le programme a pour but de faire découvrir aux enfants l’identité culturelle de différents groupes ethniques du Vietnam, notamment à travers leurs costumes, lers arts, leurs festivals et leur cuisine.

D’autre part, il vise à valoriser la tradition du patriotisme et de la lutte révolutionnaire des communautés ethniques, ainsi qu’à réaffirmer l’importance de la Révolution d’Août en 1945 et de la naissance de la République démocratique du Vietnam (aujourd’hui la République socialiste du Vietnam).

Le programme contribue également à promouvoir le patriotisme, la fierté nationale, l’esprit de grande solidarité, le désir de paix et la volonté d’être autonome, ainsi qu’à exprimer une profonde gratitude aux personnes qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance, la liberté et l’unification du pays.

Diverses activités sont prévues : la reconstitution de la cérémonie d’adoration du quai d’eau des Xo Dang (dans la province de Quang Ngai, les échanges culturels des Xo Dang et des ethnies minoritaires dans le Haut plateau du Centre telles que Co Tu, Tà Ôi, Ba Na et Raglai.

Le village présente également des jeux folkloriques, des instruments de musique traditionnels et des sports traditionnels de différents groupes ethniques, tout en organisant des échanges artistiques pour enrichir l’expérience des visiteurs.

Le village culturel et touristique des ethnies vietnamiennes est situé dans la zone touristique de Dông Mô, dans la commune de Son Tây, à environ 40 km au centre-ville de Hanoï. Il a été inauguré en octobre 2010, à l’occasion des célébrations du millénaire de Hanoï. Ce village est une destination prisée pour découvrir la diversité culturelle des 54 groupes ethniques du Vietnam.

NDEL/VNA/CVN