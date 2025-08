Hanoï : mise en valeur des traits culturels autour du lac de l’Ouest

Photo : VNA/CVN

Grâce à ces atouts, Tây Hô mise sur la valorisation de ses paysages et de ses richesses culturelles pour créer des espaces culturels et créatifs autour du lac. Ce dernier est entouré d’une vingtaine de sites historiques marqués par l’empreinte de la civilisation millénaire de Thang Long, comme la pagode Trân Quôc, les temples de Tây Hô et Dông Co, ainsi que plusieurs villages artisanaux.

Ces dernières années, la région a vu naître de nombreux espaces culturels et écologiques attrayants. Nhât Tân et ses jardins de pêchers, qui se parent de couleurs éclatantes à chaque Têt, sont devenus des lieux de rendez-vous très fréquentés. Le jardin fleuri au bord du fleuve Rouge et la vallée florale du lac de l’Ouest accueillent un grand nombre de visiteurs. En été, les étangs de lotus qui s’épanouissent le long du lac sont également très appréciés, notamment par les jeunes. À chaque saison, le lac de l’Ouest révèle un charme différent et unique.

Selon Nguyên Dinh Khuyên, secrétaire du Parti de l’arrondissement de Tây Hô, le développement de ces espaces culturels et créatifs vise à exploiter pleinement les atouts du lac pour répondre aux besoins de détente des habitants. Ces projets doivent s’appuyer sur les valeurs historiques et les caractéristiques propres au lac de l’Ouest.

Protéger les valeurs traditionnelles

Tây Hô concentre ses ressources sur la création d’espaces culturels et créatifs liés aux patrimoines locaux. Parmi eux figurent un espace dédié aux arts traditionnels et au culte de la Mère Tam Phu au temple de Tây Hô, la découverte du métier artisanal de fabrication du papier dó dans le village de Yên Thai en lien avec la maison communale historique de Trich Sài, ou encore la visite du village de production de riz gluant de Phu Thuong associée à la maison communale de Phu Gia.

L’arrondissement a soumis à la ville de Hanoï des projets visant à embellir le jardin floral Ly Tu Trong, créer un parc de livres à Tây Hô et aménager des points d’information touristique dans deux anciennes villas. Ces projets donneront une nouvelle fonction aux bâtiments anciens tout en préservant leur valeur historique. Ces espaces culturels et créatifs mettront en lumière les spécificités locales et contribueront à enrichir la vie culturelle des habitants, tout en attirant les visiteurs.

Tây Hô prévoit également d’organiser des circuits touristiques reliant différents sites autour du lac, tels que la plage de rochers du fleuve Rouge, la vallée des fleurs ou encore la rue piétonne Trinh Công Son.

Quân Minh/CVN