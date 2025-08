Échange théorique entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti communiste japonais

Le 11 e échange théorique entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti communiste japonais (PCJ), placé sous le thème "Construire la paix et garantir les droits de l’homme dans le nouveau contexte mondial", s’est tenu le 2 août dans la province de Hung Yên (Nord).

Dans son discours, Nguyên Xuan Thang, membre du Bureau politique, président du Conseil central de théorie et directeur de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh, a souligné l’importance du dialogue théorique dans un monde en mutation, affirmant qu’il ne s’agissait pas seulement d’un forum d’échange idéologique, mais aussi d’un témoignage fort de l’amitié et de la coopération entre les deux Partis.

Il a insisté sur le fait que, face aux défis mondiaux tels que les conflits régionaux, le changement climatique, les inégalités sociales et les menaces pesant sur les droits de l’homme, les deux Partis accordaient une grande importance à la consolidation de la paix fondée sur le respect mutuel et la défense des droits de l’homme. Ces valeurs, selon lui, doivent être promues comme des missions communes de la communauté internationale et des structures de gouvernance mondiale.

Il a réaffirmé l’engagement du PCV à construire et maintenir la paix, notamment en renforçant les capacités nationales, en améliorant le bien-être de la population et en participant activement à l’intégration internationale au service de la paix, de la stabilité et du développement régional et mondial. Il a également mis en avant les progrès constants de la pensée, des orientations et des politiques du PCV en matière de droits de l’homme.

Prenant la parole, Tanaka Yu, vice-président du Présidium du PCJ, a salué les efforts conjoints qui avaient permis l’organisation de ce 11e échange théorique après trois années d’interruption.Il a également évoqué les grandes dates marquantes de 2025 au Vietnam - les 50 ans de la Libération du Sud, de la Réunification nationale, et les 80 ans de la Révolution d’Août et de la Fête nationale -, soulignant l’impact historique de l’indépendance du Vietnam dans la lutte mondiale contre le colonialisme.

Abordant la situation mondiale actuelle, il a affirmé que, malgré l’instabilité persistante, la paix et le progrès demeuraient la tendance dominante de l’histoire humaine. Il a salué l’initiative "ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP)", adoptée en 2019, ainsi que les principes mis en avant lors du Forum sur l’avenir de l’ASEAN, tenu à Hanoï en février 2025, tels que le rôle central de l’ASEAN, l’ordre international fondé sur des règles et la coopération pour la paix. Il a qualifié la coopération de l’ASEAN de "point lumineux" contribuant à la paix régionale et mondiale.

Il a estimé que le dialogue interpartis sur la paix et les droits de l’homme était essentiel pour les peuples des deux pays, ceux d’Asie de l’Est et du monde entier. Il a salué la diplomatie vietnamienne, structurée autour des trois piliers - Parti, État et peuple - qui contribue activement à la paix régionale et mondiale. Il a réaffirmé la volonté du PCJ de renforcer la solidarité avec le PCV en faveur de la paix et du progrès dans le monde.

Dans un esprit de confiance et de compréhension mutuelle, les deux parties sont convenues de poursuivre le mécanisme d’échange théorique, en diversifiant les formats et les contenus, et d’organiser le 12e échange en 2026 au Japon.

