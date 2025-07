Logo officiel des 80 ans de la Révolution d'Août et de la Fête nationale dévoilé

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a sélectionné un design de Tô Minh Trang, de Hanoï, comme logo officiel du 80 e anniversaire de la Révolution d'Août (19 août 1945) et de la Fête nationale (2 septembre 1945).

Le logo sera utilisé dans toutes les actions de communication officielles marquant ces événements historiques.

Il représente une image stylisée du président Hô Chi Minh lisant la Déclaration d'indépendance le 2 septembre 1945, place Ba Dinh à Hanoï, marquant la naissance de la République démocratique du Vietnam (aujourd'hui République socialiste du Vietnam). Utilisant des formes graphiques audacieuses et des contrastes lumineux saisissants, ce logo traduit l'atmosphère solennelle, la profonde signification historique et la joie immense partagée par le peuple vietnamien à l'occasion du premier jour de l'indépendance du pays.

Le logo est rouge, symbole de la longue tradition patriotique du Vietnam, tout au long de son histoire de construction et de défense nationales. Le rouge représente également la couleur sacrée du drapeau national, l'esprit de lutte héroïque et l'aspiration inébranlable à l'indépendance et à la liberté.

Il comporte les dates du 19 août et du 2 septembre 1945-2025, soulignant deux événements historiques marquants : le succès de la Révolution d'août et la Fête nationale du Vietnam.

L'arrière-plan du logo représente le drapeau rouge flottant avec une étoile jaune. Le nombre « 80 » est conçu avec une impression de mouvement, représentant huit décennies d'un parcours transformateur et glorieux depuis la naissance de la nation, reconnue mondialement pour ses fiers événements historiques, son fort développement et ses avancées vers une nouvelle ère, celle de l'essor de la nation.

Le nombre "80" est représenté dans un ton jaune-orange chaleureux, symbolisant la solidarité indéfectible du peuple vietnamien et sa confiance inébranlable dans le Parti. Cela reflète également l'esprit d'unité et de loyauté entre compatriotes et camarades, ainsi que l'esprit de pure solidarité internationale du Vietnam - une forme de "soft power" qui fait du Vietnam un pays symbolique de paix et d'hospitalité.

