80ᵉ Fête nationale : mémoires d’une époque de guerre héroïque au cœur des forêts

À l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale, découvrez la "Route légendaire Truong Son - Grotte du Commandement", un site situé dans le Parc national de Phong Nha - Ke Bàng, dans la province de Quang Tri. Il retrace la résistance héroïque au cœur de la forêt, un témoignage vivant de courage et de sacrifice.

Le Comité de gestion du Parc national de Phong Nha - Kẻ Bàng, en collaboration avec la société T20 Quyêt Thang, a inauguré le site écologique touristique intitulé "La légendaire route de Trường Sơn - Grotte du Commandement". Grâce à ce nouveau produit touristique, les visiteurs peuvent découvrir les années de résistance héroïque de leurs ancêtres, au milieu de la majestueuse forêt de Trường Sơn. Avec cette excursion, les touristes sont invités à renouer avec les souvenirs d’une époque marquée par les flammes et le sacrifice, à revivre les récits légendaires des générations précédentes.

Photo : VNA/CVN

Les objets et reconstitutions exposés dans la Grotte du Commandement ne sont pas de simples représentations historiques : ce sont les fragments vivants d’une mémoire collective. À travers les récits des guides, les temps difficiles et cruels de la guerre reprennent vie. Chaque paroi rocheuse, chaque recoin semble raconter la volonté indomptable et l’ingéniosité des soldats de Trường Sơn d’antan.

Mme Phan Thi Hai Khuyên, guide touristique du site, explique : "Sans être architectes, sans plans techniques, nos soldats ont ici créé un dépôt solide d’armes et de vivres, en plein territoire ennemi. Ce lieu facilitait le ravitaillement du front Sud, garantissant le processus d’unification nationale."

Elle ajoute avec émotion : "En racontant aux visiteurs les paysages et objets historiques de la grotte, l’un des plus grands dépôts du commandement 559 sur l’ancienne province de Quảng Bình (province de Quảng Trị aujourd’hui), je suis toujours émue. Les valeurs historiques que nos ancêtres nous ont léguées sont immenses. En les présentant avec tout mon cœur, je souhaite que chaque visiteur ressente pleinement cette époque de guerre intense, marquée par le sang, la sueur, la bravoure et la résilience de notre peuple".

Témoignages émouvants

Photo : Ta Chuyên/VNA/CVN

Lê Thị Hông, habitante du hameau 4, commune de Đông Trạch (province de Quang Tri), partage : "En arrivant sur la route 20 Quyêt Thang, j’ai été profondément émue devant les traces sacrées encore visibles au cœur des montagnes majestueuses de Truong Son. Ce sentier, jadis pilonné de bombes, s’étend désormais verdoyant et paisible, tel un chant héroïque éternel sur l’amour de la Patrie et la ténacité de nos aînés."

Elle poursuit : "En entrant dans la Grotte du Commandement, ancien centre névralgique du Corps 559, j’ai ressenti le souffle du passé, la rigueur et l’acier moral des soldats de Trường Sơn. Ce circuit n’est pas seulement un retour historique, c’est une expérience chargée de fierté et de gratitude."

Les visiteurs expriment un sentiment partagé : la Grotte du Commandement est un espace de dialogue entre le passé et le présent. On ne vient pas seulement admirer, mais aussi recevoir un héritage - avec fierté, reconnaissance et la responsabilité de transmettre ces valeurs historiques aux générations futures.

Photo : Ta Chuyên/VNA/CVN

Phạm Ngoc Câm, également de Đông Trạch, confie : "Après avoir visité les objets et documents au sein de ce circuit, je ressens que cet endroit n’est pas uniquement un site historique, mais aussi une leçon vivante, destinée à sensibiliser notre jeunesse à l’amour de la nation et à l’esprit indomptable de leurs ancêtres."

"En voyant les regards attentifs et respectueux des visiteurs, notamment des élèves, lorsqu’ils écoutent les récits de guerre, je suis convaincu que cette initiative touristique laissera une empreinte durable dans les cœurs. Elle suscitera la fierté nationale et l’envie de préserver les traditions révolutionnaires."

Une contribution à la diversification du tourisme

Située au km 12 de la route 20 Quyêt Thang, la Grotte du Commandement fut une base logistique stratégique du commandement 559 durant la guerre de résistance anti-américaine. Ce lieu accueillait les soldats de la station 14, qui y recevaient et transféraient des milliers de tonnes de marchandises, armes et vivres vers le front Sud. D’une longueur de 150 m et large de 100 m, la grotte comprend 7 niveaux transformés en entrepôts d’armes, témoignant de la résilience et de l’ingéniosité de notre peuple.

Photo : Ta Chuyên/VNA/CVN

Les zones d’exposition sont organisées en segments interactifs, offrant une expérience immersive : outils de construction de la route 20 Quyết Thắng, produits logistiques stratégiques, vestiges de bombes, intérieur de la Grotte du Commandement.

Grâce à une muséographie vivante et à des expériences de réalité virtuelle, ce circuit permet aux visiteurs de remonter le temps et de ressentir l’atmosphère héroïque d’autrefois, au cœur d’une forêt primaire jadis ravagée par les bombes, aujourd’hui pleinement régénérée.

Perspectives et engagement

Trân Xuân Hop, directeur adjoint de la société T20 Quyêt Thang, informe qu’en un mois d’ouverture, le site a attiré plus de 1.000 visiteurs. L’objectif est de diversifier les offres touristiques du Parc national, en valorisant à la fois la biodiversité, les grottes naturelles et le patrimoine historique de la route 20 Quyêt Thang.

Photo : Ta Chuyên/VNA/CVN

Par ailleurs, cette initiative favorise la préservation des écosystèmes, du paysage naturel et des valeurs culturelles et historiques, tout en créant des emplois et des revenus pour les populations locales grâce à la protection forestière et aux services associés (hébergement, restauration, transports, souvenirs).

Pham Hông Thai, directeur du Parc national de Phong Nha - Ke Bàng, affirme : "Ce circuit est une occasion pour les visiteurs, vietnamiens comme étrangers, d’approfondir leur compréhension de la valeur du patrimoine mondial qu’est Phong Nha - Ke Bàng. Il permet aussi d’honorer les exploits des soldats et des jeunes volontaires sur la route 20 Quyêt Thang. Ce produit touristique culturel et historique complète les offres écotouristiques existantes, contribuant à affirmer la marque et la position du tourisme de Quang Tri sur la carte mondiale".

