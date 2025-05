Le Président Hô Chi Minh : l’homme et son message

Les Vietnamiens commémorent le 19 mai le 135 e anniversaire de naissance du Président Hô Chi Minh, père fondateur du Vietnam moderne. Sa vie entière, il l’a consacrée non seulement à l’œuvre de libération nationale, mais aussi à la lutte de l’humanité progressiste. Son nom, qui a marqué le cœur et l’esprit des millions de personnes qui lui vouent un respect à travers le monde, reste à jamais gravé dans les mémoires.

Photo : VNA/CVN

Né Nguyên Sinh Cung le 19 mai 1890 dans une famille de lettrés d’origine paysanne, dans le village de Hoàng Trù (pays natal de sa mère), dans la commune de Kim Liên, district de Nam Dàn, province de Nghê An (Centre), il vivra jusqu’à l’âge de cinq ans dans son village natal, élevé avec tendresse par ses grands parents et ses parents. Baignant dans les belles traditions de son village, les études, le travail, mais aussi vivant et découvrant la lutte contre l’envahisseur, il devient très vite un jeune avide de savoir et curieux, attiré par l’étrange, qu’il s’agisse de phénomènes naturels ou des contes de fée racontés par sa grand-mère et sa mère. À cette époque, personne ne savait que ce garçon allait plus tard changer le destin d’une nation entière, devenant un leader de génie, un révolutionnaire exceptionnel, un héros de la libération nationale et un éminent homme de culture du monde.

Hô Chi Minh, “Celui qui éclaire”

Il va s’en aller parcourir le monde. À l’âge de 21 ans, le jeune Nguyên Tât Thành quitta sa Patrie le 5 juin 1911 sous le nom de Van Ba, à bord du navire Amiral Latouche-Tréville, débutant son long parcours de travail, d’études et de participation à la lutte des ouvriers et travailleurs, où il trouva la voie de l’indépendance et de la liberté nationales.

Hô Chi Minh répond en 1923 à un journaliste russe sur le but de ce voyage : “Quand j’avais treize ans, j’ai entendu pour la première fois ces trois mots : Liberté, Égalité et Fraternité. J’avais envie de connaître la civilisation française, de découvrir ce qui se trouve derrière ces mots”. Une autre fois, répondant à un écrivain américain, il dit : “Le peuple vietnamien dont fait partie notre père se demandait, à l’époque, qui aiderait à sortir notre pays du joug français. Les uns disaient que ce seraient les Anglais, les autres pensaient aux Américains. Moi, je me disais qu’il fallait partir à l’étranger pour le savoir. Après avoir étudié comment ce pays avaient pu et pouvaient se développer, j’avais l’intention de revenir aider mes compatriotes”.

Photo : VNA/CVN

Durant trois décennies en effet, il a parcouru une trentaine de pays de quatre continents où, pour subsister, il a exercé des dizaines de métiers. Un parcours initiatique décisif dans la maturation personnelle et surtout idéologique du grand dirigeant… Le succès de la Révolution d’Octobre 1917 en Russie avait une grande influence sur ses sentiments et son point de vue. “De nos jours, de nombreuses doctrines, théories coexistent certes, le Léninisme en reste pourtant la plus juste, la plus révolutionnaire”. En 1920, après avoir relu plusieurs fois la première ébauche des thèses sur les questions nationale et coloniale de Lénine, Nguyên Ai Quôc affirma : “C’est ce qui nous est nécessaire, c’est la voie de nous libérer”. “La révolution prolétarienne est la seule voie du salut national et de la libération nationale”.

Hô Chi Minh, l’âme de la lutte pour l’indépendance nationale

Photo : VNA/CVN

Le 3 février 1930, Nguyên Ai Quôc présida une conférence pour fusionner trois organisations communistes au Vietnam pour fonder le Parti communiste du Vietnam, marquant une étape importante dans l’histoire de la construction nationale du pays. En août 1945, sous la direction du Parti et de Hô Chi Minh, le peuple vietnamien se souleva pour mener la Révolution d’août. Révolution qui donna naissance à la République démocratique du Vietnam - le premier État d’ouvriers et de paysans en Asie du Sud-Est, ouvrant une ère d’indépendance et de liberté. “Le Vietnam a le droit d’être libre et indépendant et, en fait, est devenu un pays libre et indépendant. Tout le peuple du Vietnam est décidé à mobiliser toutes ses forces spirituelles et matérielles, à sacrifier sa vie et ses biens pour garder son droit à la liberté et à l’indépendance”.

Photo : VNA/CVN

Cependant, peu de temps après l’indépendance, la jeune république dirigée par Hô Chi Minh entre dans deux guerres de résistance anti-française et anti-américaine. Il a fait appel à tout le peuple : “Plutôt tout sacrifier que perdre notre pays, que retomber dans l’esclavage”. “Rien n’est plus précieux que l’indépendance et la liberté. Le jour de la victoire, notre peuple reconstruira un pays encore plus grand et plus beau !”

Dans le processus de direction de la Révolution, le Parti communiste du Vietnam et le Président Hô Chi Minh ont toujours veillé à la mise en place d’un État de droit. L’État du peuple, par le peuple et pour le peuple, a toujours été au sommet des préoccupations et de l’orientation du Président Hô Chi Minh.

Le peuple est toujours dans son cœur. Même dans son Testament sacré, il déclara : “Le Parti doit avoir un bon plan de développement économique et culturel, afin d’améliorer constamment la vie du peuple”. Il a également écrit : “En fin de compte, je laisse un amour sans fin pour tout le peuple, pour le Parti entier, pour l’ensemble de l’armée, pour les jeunes et pour les enfants.”

Il a recommandé au Parti de “se soucier d’inculquer une moralité révolutionnaire élevée” aux membres de la jeunesse travailleuse et aux jeunes dans l’ensemble, de “garder au Parti son entière pureté, se rendre parfaitement digne de son rôle de dirigeant, de serviteur vraiment fidèle du peuple.”

Photo : VNA/CVN

“Durant toute ma vie j’ai servi de tout cœur, de toutes mes forces, la Patrie, la révolution et le peuple. Maintenant si je devais quitter ce monde, je n’ai rien à me reprocher. Je regrette seulement de ne pouvoir servir plus longtemps et davantage.”

“Mon ultime souhait est que tout notre Parti, tout notre peuple, étroitement unis dans le combat, édifient un Vietnam pacifique, unifié, indépendant, démocratique et prospère, et apportent une digne contribution à la révolution mondiale”.

Ainsi est notre Président Hô Chi Minh ! Capable mieux que tout autre de ramener les choses à leur vraie dimension, comme seuls les hommes les plus grands du monde peuvent le faire.

VNA/CVN