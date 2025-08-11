Miss Tourisme Identité Vietnam 2026 promet un concours de toute beauté

Le concours Tourisme Identité Vietnam 2026 a été lancé dimanche 10 août dans la province de Quang Ngai (Centre) afin de trouver des ambassadrices pour promouvoir la culture et le tourisme vietnamiens auprès des partenaires internationaux.

Photo : BQN/CVN

Ce concours de beauté vise à honorer la beauté, l’intelligence, la confiance en soi, le sens des responsabilités et la compassion des femmes vietnamiennes, tout en promouvant l’identité culturelle vietnamienne, le potentiel touristique et l’image du peuple vietnamien, tant au niveau local qu’international. Chaque candidate joue le rôle d’ambassadrice culturelle et contribue à bâtir une image dynamique, intégrée et progressiste du Vietnam.

"Il ne s’agit pas seulement d’un concours de beauté, mais d’une plateforme solide pour célébrer le patrimoine culturel du Vietnam, son peuple et son potentiel touristique", a déclaré le directeur, artiste et designer Ta Linh Nhân, président du comité d’organisation, lors d’une conférence de presse tenue dimanche 10 août.

Après le succès de la première saison, la deuxième saison promet d’être une nouvelle étape, élevant l’événement au rang de festival culturel majeur et contribuant à la promotion de Quang Ngai et du Vietnam dans le monde, a-t-il déclaré.

Les épreuves préliminaires se dérouleront de novembre à décembre 2025 à Hô Chi Minh-Ville et à Hanoï, tandis que les demi-finales et la finale sont prévues en avril 2026 dans la province de Quang Ngai. Par rapport à 2024, l’édition 2026 prendra de l’ampleur, intégrant une série de performances musicales, des activités de promotion touristique et des projets communautaires en faveur des enfants des zones reculées.

Lors de la conférence de presse, les organisateurs ont présenté six collections d’ao dài (tuniques traditionnelles), inspirées par la beauté des femmes vietnamiennes, leurs valeurs culturelles uniques et les paysages époustouflants du pays.

Confectionnées à partir de matières diverses telles que la soie, la mousseline et le brocart, ces créations incarnent un mélange de passé et de présent, de tradition et de modernité, contribuant ainsi à promouvoir l’image du Vietnam à l’international.

En août 2024, Nguyên Phuong Anh, une étudiante de la province de Thanh Hoa (Centre) a été couronnée Miss Tourisme Identité Vietnam 2024 lors de la grande finale qui s’est tenue dans la ville de Quang Ngai.

VNA/CVN