Sécurité renforcée dans la baie de Ha Long : la province de Quang Ninh s'engage

La province de Quang Ninh, qui abrite la baie de Ha Long, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et destination touristique phare du Vietnam, a intensifié ses efforts pour garantir la sécurité des visiteurs.

À la suite d'un naufrage tragique, les autorités locales ont mis en œuvre une série de mesures synchronisées, allant du renforcement des patrouilles à la modernisation technologique, dans le but de restaurer et de consolider la confiance des touristes.

Photo : VNA/CVN

Au cours des sept premiers mois de 2025, Quang Ninh a accueilli plus de 14,6 millions de visiteurs, dont plus de 2,6 millions d'étrangers, la baie d'Ha Long représentant environ 20% de ce total. Face à ces chiffres impressionnants, garantir une sécurité absolue est devenu une priorité absolue pour les autorités locales.

En réponse, la province a considérablement augmenté la surveillance maritime. Depuis début août 2025, le commandement militaire provincial a déployé en permanence une patrouille intensifiée, composée d'un navire médicalisé et de deux vedettes rapides opérationnels 24h/24. Ces unités sont prêtes à intervenir en cas d'urgence pour garantir la sécurité des touristes de jour comme de nuit.

Le colonel Nguyên Ngoc Son, commandant adjoint du commandement militaire provincial, a précisé que "le but de ce renforcement est d'assurer la sécurité des bateaux de tourisme et d'offrir la meilleure expérience possible aux visiteurs". Chaque équipe de service est composée de 6 à 8 personnes et les navires sont équipés de civières, de bouteilles d'oxygène et d'extincteurs pour les opérations de recherche et de sauvetage. Parallèlement, les inspections des conditions de sécurité dans les ports ont été renforcées, avec des patrouilles continues sur les voies de navigation.

Quang Ninh accélère l'application de technologies modernes. En collaboration avec l'Institut des sciences de la Terre, la province installe un système d'alerte précoce pour les phénomènes météorologiques dangereux tels que les orages, les rafales de vent et la foudre dans les zones clés des baies d'Ha Long et de Bai Tu Long. Ce système sera directement connecté à la gestion des navires pour permettre une réaction rapide.

De plus, les quelque 500 bateaux touristiques opérant dans la baie sont désormais tenus d'être équipés d'un système d'identification automatique (AIS) afin de renforcer la sécurité des visiteurs. Le système AIS permet aux navires d'échanger automatiquement des informations cruciales telles que l'identité, la position, le cap et la vitesse. Bien que la réglementation nationale n'impose cet équipement qu'aux navires transportant plus de 50 passagers, l'ensemble des bateaux de la baie, même ceux de plus petite capacité, ont volontairement accepté de s'équiper. Au 6 août, environ 80 % de la flotte avait déjà finalisé l'installation.

Par ailleurs, le contrôle du nombre et de l'identité des passagers est devenu plus strict. Les réglementations d'exploitation des navires ont été révisées pour clarifier les responsabilités des propriétaires de ports, des armateurs et des équipages. Des numéros d'assistance téléphonique ont également été affichés publiquement pour permettre aux touristes de signaler tout problème.

Lors d'une récente conférence, le président du Comité populaire provincial, Pham Duc An, a réaffirmé l'engagement de la province en faveur d'un tourisme durable. Il a précisé que la priorité serait donnée aux produits de qualité et que des ressources seraient allouées pour la mise en service rapide du système d'alerte précoce, garantissant ainsi une sécurité absolue pour les visiteurs et les activités socio-économiques.

VNA/CVN