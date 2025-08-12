Les "meilleures des meilleures" expériences des visiteurs internationaux au Vietnam

La visite de Ninh Binh et la découverte de Hanoï figurent parmi les expériences les plus exceptionnelles sur Tripadvisor, selon le vote des visiteurs étrangers.

Les Travelers’ Choice Awards récompensent les destinations, hôtels, restaurants, activités et autres choses préférées des voyageurs, en fonction des avis et opinions recueillis auprès des voyageurs et des convives du monde entier sur Tripadvisor sur une période de 12 mois.

Le prix comprend deux niveaux : Travelers’ Choice Best of the Best, la plus haute distinction, réservée au 1% des établissements les mieux notés sur Tripadvisor, en fonction de la qualité et du nombre des commentaires positifs ; Travelers’ Choice (anciennement Certificate of Excellence), qui reconnaît les établissements classés parmi les 10% des meilleures pages répertoriées sur TripAdvisor, avec des évaluations favorables constantes, gage d’un engagement envers la qualité du service.

La liste Travelers’ Choice Best of the Best 2025 est répartie en cinq catégories : Destinations (Destinations), Beaches (Plages), Hotels (Hôtels), Things to do (Expériences) et Restaurants (Restaurants).

Dans ces catégories principales, Tripadvisor propose également des sous-catégories. Cette année, la catégorie "restaurants" n’a pas encore été annoncée.

Voici les expériences au Vietnam figurant dans cette sélection.

Catégorie Destinations

Pour figurer dans cette liste, les destinations doivent offrir tout ce que recherchent les voyageurs, voire plus encore.

Hanoi se classe au 7ᵉ rang mondial dans cette catégorie. Tripadvisor décrit la capitale du Vietnam comme un lieu où l’histoire se déploie partout, des ruelles du Vieux Quartier aux pagodes disséminées dans la ville.

Des sites historiques tels que la prison de Hoa Lo et le mausolée du Président Hô Chi Minh offrent un éclairage profond sur l’histoire de la ville.

Les visiteurs sont invités à découvrir Hanoi en scooter ou à pied, et à ne pas manquer sa gastronomie, notamment le banh mi, le bun cha et la bière fraîche (bia hoi).

Catégorie Hôtels

Pour entrer dans cette sélection, les hôtels doivent répondre à toutes les attentes des voyageurs : excellent service, chambres confortables…

Grandvrio Ocean Resort Danang : cet établissement de Dà Nang se classe deuxième de la catégorie, avec une note de 4,9/5 sur près de 3 300 avis.

Les voyageurs louent particulièrement la qualité des chambres, du service et du sommeil.

Ce luxueux complexe comprend 54 villas avec piscine privée et bénéficie d’un emplacement privilégié en bord de mer.

La Siesta Classic Ma May : situé à Hanoï, cet hôtel associe le charme architectural français classique à l’élégance d’une boutique-hôtel, offrant des chambres chaleureuses, des balcons romantiques et une ambiance animée. Sa localisation au centre-ville en fait un choix idéal pour un séjour touristique.

Catégorie Expériences

Excursion d’une journée à Ninh Binh : tous les voyageurs s'accordent à dire qu'il s'agit des meilleures expériences.

L’excursion d’une journée à Ninh Binh au départ de Hanoi proposée par Aloha Vietnam Travel & Guide s’est également classée première dans la sous-catégorie "25th Anniversary Best Experiences in the World".

Dans cette catégorie, Tripadvisor a compilé les activités préférées des voyageurs depuis 2000, car certaines expériences ne se démodent jamais.

L'excursion dure environ 11 heures et s'adresse à des groupes d'âge varié, généralement composés de neuf personnes maximum.

L’itinéraire permet de découvrir des sites emblématiques de Ninh Binh, tels que l’ancienne capitale Hoa Lu, le panorama depuis Hang Mua, une promenade en barque à travers les grottes de Tam Côc, et une balade à vélo à travers les rizières jusqu’à la pagode Bich Dông. Le déjeuner et les transferts en limousine sont inclus.

"C'est une excursion formidable offrant à la fois la randonnée et la promenade en barque", témoigne Renata, qui a participé à l’excursion en août. Elle souligne qu’avec la limitation à neuf participants, le groupe n’a jamais eu à attendre longtemps.

