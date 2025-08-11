Le Vietnam accorde une exemption de visa de 45 jours aux citoyens de 12 pays

Les citoyens de 12 pays bénéficieront d'une exemption de visa pour des séjours touristiques d'une durée maximale de 45 jours au Vietnam, quel que soit leur type de passeport.

Photo : VNA/CVN

Conformément à la Résolution gouvernementale n° 229/NQ-CP du 8 août, des exemptions de visa seront accordées aux citoyens de Belgique, de Bulgarie, de Croatie, de République tchèque, de Hongrie, du Luxembourg, des Pays-Bas, de Pologne, de Roumanie, de Slovaquie, de Slovénie et de Suisse. Cette mesure entrera en vigueur du 15 août 2025 au 14 août 2028 dans le cadre du programme de promotion et de développement du tourisme.

À compter du 15 août 2025, la Résolution gouvernementale n° 11/NQ-CP du 15 janvier 2025 relative à l'exemption de visa pour les citoyens polonais, tchèques et suisses dans le cadre du programme de promotion et de développement du tourisme 2025 sera caduque.

Le 8 août également, le gouvernement a publié le Décret n° 221/2025/ND-CP relatif à un régime d'exemption de visa de durée limitée pour les ressortissants étrangers appartenant à des catégories spécifiques et dont la présence est jugée bénéfique au développement socio-économique du pays.

En vertu du Décret, les personnes éligibles sont les invités de hauts dirigeants nationaux tels que le Secrétaire général du Parti communiste vietnamien, le président de l'État, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, le membre permanent du Secrétariat du Parti, les vice-présidents de l'État, de l’AN et du gouvernement, les dirigeants d'organisations de masse, le président de la Cour populaire suprême, le procureur général du Parquet populaire suprême, le vérificateur général de l'État, les ministres et fonctionnaires assimilés, ainsi que les autorités municipales et provinciales.

Il s'agit également d'universitaires, d'experts, de scientifiques, de professeurs d'université, d'ingénieurs en chef et de ressources humaines de haut niveau du secteur des technologies numériques ; d'investisseurs et de dirigeants des plus grandes entreprises mondiales ; de personnalités du monde de la culture, des arts, du sport et du tourisme exerçant une influence publique positive ; de consuls honoraires du Vietnam à l'étranger ; et d'invités d'instituts de recherche, d'universités et de grandes entreprises désignés, approuvés par les ministères, les agences de niveau ministériel, les agences gouvernementales et le gouvernement.

D'autres personnes jugées éligibles à une entrée spéciale sans visa à des fins diplomatiques ou socio-économiques, tel que décidé par le ministre de la Police, figurent également sur la liste.

