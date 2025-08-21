Le canal de Panama : baisse de ses recettes en raison de "l'incertitude" économique

Le canal de Panama prévoit 411 millions de dollars de recettes en moins en raison de "l'incertitude" de l'économie mondiale qui entraînera une baisse du transit des navires, a averti l'autorité du canal mardi 19 août.

Photo : AFP/VNA/CVN

La voie interocéanique table sur 5,207 milliards de dollars de recettes lors du prochain exercice fiscal, qui commencera le 1er octobre, soit une baisse de -7,4% par rapport à celle qui va se clore le 30 septembre.

Selon les projections, 13.900 navires transportant environ 520 millions de tonnes de cargaison transiteront entre océan Atlantique et Pacifique, soit 1.100 et 1.200 navires en moins.

"Nous traversons une période de grande volatilité, avec des niveaux élevés d'incertitude qui indiquent une possible diminution du volume de trafic à travers le canal de Panama", a déclaré l'administrateur de la voie maritime, Ricaurte Vasquez, lors de la présentation des ces projections en Conseil des ministres.

Il impute cette diminution du trafic maritime aux prévisions de croissance mondiale en baisse, attendue à 2,5% contre 3,3% en début d'année.

"Lorsque l'économie ralentit, le volume du commerce diminue", a-t-il expliqué.

M. Vasquez avait pointé jeudi 14 août auprès de l'AFP l'impact des surtaxes douanières voulues par le président américain Donald Trump, estimant "très probable" qu'il n'y aurait "pas le même volume" de transit en direction des États-Unis.

Tant M. Vasquez que le ministre en charge des affaires du Canal, José Ramon Icaza, n'ont pas évoqué les surtaxes punitives américaines lors de leur présentation.

Le canal de Panama, long de 80 kilomètres, permet de relier 1.900 ports au travers de 170 pays. Sa principale route relie les ports de Chine, du Japon et de Corée du Sud aux terminaux de la côte est des États-Unis.

Quelque 5% du commerce maritime mondial transite par cette voie.

Principal pourvoyeur de devises à l'État panaméen, le canal, malgré la baisse de ses revenus globaux, prévoit de verser au Trésor public 3,194 milliards de dollars, soit environ 400 millions de plus qu'actuellement.

AFP/VNA/CVN