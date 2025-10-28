47ᵉ Sommet de l’ASEAN : le rôle croissant du Vietnam salué par un expert malaisien

En marge du 47ᵉ Sommet de l’ASEAN et des Sommets connexes, tenus du 26 au 28 octobre à Kuala Lumpur (Malaisie), Ei Sun Oh, expert principal du Centre d’études sur le Pacifique, a souligné le rôle croissant du Vietnam au sein du bloc régional.

Selon lui, la réunion a enregistré des résultats positifs. Dans le contexte des discussions sur le nouveau régime tarifaire des États-Unis, des questions de sécurité régionale et de l’adhésion du Timor-Leste, le Vietnam a confirmé son rôle essentiel et constructif.

Ei Sun Oh a estimé que le Vietnam figurait parmi les économies les plus dynamiques de la région, ses performances économiques suscitant l’intérêt de plusieurs autres membres de l’ASEAN. Impressionné par l’objectif de croissance du Produit intérieur brut (PIB) du Vietnam fixé à 10% ou plus pour l’année prochaine, il a constaté que les autres pays de l’ASEAN s’efforçaient de découvrir le "secret" derrière ce rythme de croissance économique rapide.

L’expérience de développement du Vietnam est considérée comme un exemple typique et une leçon précieuse pour des pays comme le Timor-Leste, le plus récent membre de l’ASEAN.

Le Vietnam a joué un rôle très constructif, renforçant et apportant de la crédibilité à de nombreuses initiatives de l’ASEAN. En particulier, dans les négociations sur le nouveau régime tarifaire avec les États-Unis, le Vietnam a été l’un des premiers pays à conclure un accord. Cela a établi une "base de référence" que les autres pays de l’ASEAN ont pu utiliser lors de leurs propres négociations avec Washington. Grâce à cela, les négociations commerciales entre l’ASEAN et les États-Unis ont abouti à des résultats plus satisfaisants.

Le spécialiste a ajouté que le Vietnam joue également un rôle important dans les questions liées à la Mer Orientale. Les membres de l’ASEAN souhaitent tous renforcer leur coopération avec le Vietnam dans les années à venir, dans un contexte où la région s’efforce d’obtenir des avancées dans les négociations sur le Code de conduite en Mer Orientale (COC) dans un délai très court.

Il a enfin souligné que le Vietnam pourrait devenir un modèle en matière de garantie d’une répartition large et équitable des bénéfices de la croissance économique à l’ensemble de la société.

