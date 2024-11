Partenariat stratégique global Vietnam - Malaisie : cap sur le développement mutuel

Photo : VNA/CVN

Lors du premier jour de la visite, les deux pays ont élevé leur coopération bilatérale au rang de partenariat stratégique global, dans lequel le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et le Premier ministre Anwar Ibrahim ont mis l'accent sur le renforcement de la coopération dans des domaines clés, à savoir la sécurité, la défense, l'économie numérique et la coopération maritime.

Le partenariat élevé reflète un engagement plus profond en faveur du développement commun et de liens bilatéraux plus étroits, a indiqué le ministre Tengku Datuk Seri Utama Zafrul.

Il a espéré que d'autres lignes de coopération seront promues lors de la visite du secrétaire général Tô Lâm, car cela reflète les relations de longue date entre les deux pays membres de l'ASEAN.

Les relations commerciales entre les deux pays se trouvent à un moment favorable pour mettre en œuvre de nombreux nouveaux projets de coopération. Selon ce ministre, il est temps de promouvoir l’agenda de coopération économique entre le Vietnam et la Malaisie dans divers domaines tels que l’industrie électrique et électronique (E&E) ainsi que l’industrie chimique ; les énergies renouvelables ; l’industrie halal et la sécurité alimentaire ; la fabrication d'aliments et de boissons (F&B) et les soins de beauté personnels.

Photo : VNA/CVN

La Malaisie peut fournir une plate-forme aux entreprises vietnamiennes pour exploiter le marché mondial du halal. Il s’agit d’une industrie à forte croissance, qui vise une valeur de plus de 5.000 milliards d'USD d’ici 2030.

En 2023, le Vietnam était le 11e partenaire commercial de la Malaisie dans le monde et le quatrième au sein de l'ASEAN. La Malaisie était également le 11e partenaire commercial du Vietnam. Leurs échanges commerciaux ont atteint, en 2023, 17,38 milliards d'USD, en baisse de 10,6% par rapport à 2022.

Les produits que la Malaisie exportait le plus vers le Vietnam comprend les produits électriques et électroniques (E&E) ; produits pétroliers, chimiques ; produits de métaux ; huile de palme et produits agricoles à base d'huile de palme.

En 2025, la Malaisie assumera la présidence de l'ASEAN. Le thème ASEAN 2025 est "Inclusif et durable", reflétant l'engagement de la Malaisie à diriger les efforts visant à conduire la région vers la croissance.

En pratique, cela signifie adopter une approche globale pour développer l'économie de l'ASEAN et garantir que les groupes minoritaires, tels que les jeunes, les femmes et les micro, petites entreprises et moyennes (MPME), bénéficient pleinement des objectifs primordiaux de l'ASEAN.

Un domaine clé sur lequel la Malaisie se concentre est l’économie numérique et la collaboration avec les États membres pour créer une économie numérique véritablement inclusive et sans frontières.

Ainsi, la Malaisie espère que l’Accord-cadre sur l’économie numérique de l’ASEAN (DEFA), premier accord régional sur l’économie numérique au monde, sera conclu.

Une fois achevé avec succès, le DEFA a le potentiel d'augmenter la valeur de l'économie numérique de la région de 2.000 milliards d'USD d'ici 2030, soit 1.000 milliards d'USD supplémentaires au-dessus de la trajectoire commerciale normale. Cela donnera aux pays de l’ASEAN comme la Malaisie et le Vietnam un énorme potentiel pour exploiter cette nouvelle économie lucrative de manière transparente et inclusive.

Ce cadre stimulera la croissance de la région dans des secteurs d'avenir tels que l'IA, les centres de données et peut-être plus important encore, la cybersécurité, a-t-il conclu.

