Survie du bébé Hên : un exploit médical salué par tous

À Nghê An, un miracle a eu lieu : Hên, une très grande prématurée, née à seulement 25 semaines, a défié un pronostic de survie de seulement 1%. Son combat a été soutenu par une équipe médicale exceptionnelle et l’amour inconditionnel de sa famille.

Photo : CTV/CVN

Hên est née à l’Hôpital obstétrique et pédiatrique de Nghê An (Centre) le 27 septembre 2024, pesant à peine 550 gr. À seulement 25 semaines de gestation, elle était si petite qu’elle tenait dans la paume d’une main. Jamais les médecins n’avaient eu affaire à un cas aussi prématuré et d’un poids aussi faible.

À la naissance, elle ne présentait aucun signe de vie : elle ne respirait pas, ne pleurait pas et ne montrait aucun réflexe. Ses chances de survie étaient estimées à seulement 1%. Pourtant, refusant de perdre espoir, les médecins, sa famille et le bébé Hên elle-même se sont battus sans relâche. Après trois mois de soins intensifs, elle a atteint 2,1 kg, le poids standard d’un nouveau-né à terme.

Hên est la plus très grande prématurée jamais soignée avec succès à l’Hôpital obstétrique et pédiatrique de Nghê An. Son parcours de cent jours est un témoignage de résilience et de dévouement médical, sa survie étant saluée comme une réussite remarquable par l’équipe hospitalière.

Un combat pour la vie

Dans une modeste maison au fond d’une ruelle de la rue Trân Hung Dao, dans le quartier de Quang Trung, ville de Vinh, province de Nghê An, Nguyên Thi Hoa, la mère de Hên, peine à contenir son émotion en évoquant les épreuves traversées ces derniers mois.

“Tout cela relève du miracle. J’avais 44 ans, un âge avancé pour une première grossesse, et lorsque j’ai été hospitalisée avec des signes d’accouchement prématuré à un stade aussi précoce, notre famille s’était préparée au pire. Les médecins eux-mêmes ont dit qu’il serait extrêmement difficile de sauver l’enfant”, partage-t-elle.

Hên est la quatrième fille de la famille, son prénom étant inspiré de l’entreprise de nouilles de riz de ses parents. Avant elle, Mme Hoa avait donné naissance à une troisième fille, 15 mois plus tôt.

Cette femme avait connu trois grossesses interrompues avant le quatrième mois. En septembre 2024, épuisée et souffrant de douleurs abdominales persistantes, elle s’est rendue dans une clinique locale pour un examen. La surprise fut grande : elle était enceinte de 24 semaines.

Trois jours plus tard, des signes d’accouchement prématuré sont apparus et elle a été transportée d’urgence à l’Hôpital obstétrique et pédiatrique de Nghê An. Pendant quatre jours, elle a enduré des douleurs continues sans perdre les eaux.

Le 27 septembre 2024, à 02h00, la rupture des membranes s’est produite, mais le bébé se présentait les jambes en premier. Les médecins l’ont immédiatement emmenée en salle d’accouchement, puis transférée en soins intensifs néonatals.

“Malgré ma préparation mentale, entendre le médecin dire que mon bébé n’avait qu’une chance sur cent de survivre m’a anéantie”, confie Mme Hoa.

Soins intensifs néonatals

Photo : CTV/CVN

Les médecins ont assuré qu’ils feraient tout leur possible pour la sauver, sans pouvoir rien garantir. “Si elle pouvait survivre aux dix premiers jours, alors il y aurait de l’espoir”, se souvient-elle.

Après plus de vingt jours de soins intensifs, l’état du bébé s’est stabilisé. Sa mère a été autorisée à entrer dans l’unité de soins intensifs néonatals, où elle a vu sa fille pour la première fois à travers une vitre.

Jour après jour, les médecins l’ont encouragée, lui permettant de voir Hên plus souvent jusqu’à ce que le bébé soit assez fort pour quitter la couveuse et commencer les soins kangourou, peau contre peau.

Leurs efforts ont porté leurs fruits. Après près de trois mois, la fillette a atteint 2,1 kg et était prête à rejoindre sa famille.

La Dre. Nguyên Thi Thanh Huyên, du Département de soins intensifs néonatals de l’Hôpital obstétrique et pédiatrique de Nghê An, explique que les grands prématurés présentent des risques graves en raison du développement incomplet de leurs organes.

Ces risques incluent l’asphyxie, le syndrome de détresse res-piratoire, les hémorragies cérébrales et pulmonaires, l’entérocolite nécrosante, les troubles métaboliques, l’ictère hémoly-tique et un taux de mortalité pouvant atteindre 99%.

Pour survivre, le bébé Hên a été placée en couveuse sous assistance respiratoire, avec un cathéter veineux central et une alimentation par voie intraveineuse via le cordon ombilical. Elle a également reçu des médicaments vasopresseurs pour maintenir sa circulation sanguine.

Les médecins ont géré avec soin les complications telles que la jaunisse et la rétinopathie du prématuré. Son état a été surveillé en continu, avec des bilans de santé toutes les trois heures.

La Dre. Nguyên Thi Tu Anh, du Département de soins intensifs néonatals, explique qu’en dépit de ses cinq années d’expérience, le cas de Hên a été le plus difficile qu’elle ait eu à traiter.

“En raison d’une maladie pulmonaire chronique due à son extrême prématurité, elle a été totalement dépendante d’un respirateur pendant une longue période. Lorsque nous avons tenté de la sevrer, elle a lutté, devenant bleue et haletante, ce qui nous a obligés à reprendre la ventilation. Cependant, le 8 décembre, elle est passée avec succès de la ventilation mécanique à l’oxygénothérapie. Quinze jours plus tard, elle pouvait respirer seule et commencer à apprendre à se nourrir. Tout le département a poussé un soupir de soulagement, sachant qu’elle était enfin hors de danger”, raconte-t-elle.

Le 6 janvier 2025 a marqué une étape décisive : après des examens approfondis, les médecins ont estimé que Hên était prête à quitter l’hôpital. Ses organes étaient entièrement développés et son état stable. Avant son départ, elle a subi des tests d’audition et un dépistage de la rétinopathie du prématuré.

Aujourd’hui, la petite fille poursuit son incroyable chemin, entourée de l’amour de sa famille et forte du combat dont elle est sortie victorieuse.

Huong Linh/CVN