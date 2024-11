Partenariat stratégique global Vietnam - Malaisie : une impulsion majeure

L'établissement du partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Malaisie marque une étape importante dans les relations bilatérales, ouvrant de nouvelles perspectives de coopération dans divers domaines. Selon Collins Chong Yew Keat, expert en affaires étrangères et en sécurité à l'Université de Malaisie, cette décision opportune apporte une grande motivation pour les deux pays.

La visite officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm, et de son épouse en Malaisie, du 21 au 23 novembre, ainsi que la proclamation de ce partenariat stratégique global, reflètent l'importance de la Malaisie pour le Vietnam. Cela met également en lumière les contributions de Hanoï au renforcement de l’ASEAN, en particulier par son soutien actif à Kuala Lumpur.

Collins Chong Yew Keat estime que cette visite consolide la confiance politique mutuelle entre les deux pays, tout en ayant un impact positif sur trois plans principaux : la force économique, les ressources pour l'avenir et une confiance politique accrue.

Dans les années à venir, la coopération bilatérale devrait se renforcer dans les domaines de la diplomatie populaire, de la culture, du commerce et de l'investissement.

Le Vietnam peut jouer un rôle essentiel dans le renforcement de la sécurité alimentaire en Malaisie, un domaine de plus en plus crucial pour ce pays. En parallèle, la Malaisie offre de grandes opportunités dans des secteurs tels que la production de haute technologie, l'économie numérique et les ressources naturelles.

Ces complémentarités font des deux pays des destinations clés pour les investissements étrangers. L'arrivée croissante de grandes entreprises technologiques ouvre des perspectives prometteuses pour Hanoï et Kuala Lumpur, stimulant l'intégration économique régionale, le développement durable et contribuant à la défense et à la sécurité.

Selon Collins Chong Yew Keat, les relations bilatérales entre le Vietnam et la Malaisie constitueront un pilier essentiel pour l'ASEAN, en particulier à l'approche de la présidence malaisienne de l'organisation en 2025. La visite du secrétaire général Tô Lâm établit une base solide pour une coopération renforcée, consolidant le rôle et l'influence de l'ASEAN sous la conduite de la Malaisie. Ces avancées créent un cadre favorable à la poursuite d'objectifs communs visant à maintenir la paix et la stabilité dans la région, tout en favorisant la reprise économique et le développement durable.

VNA/CVN