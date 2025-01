Vietjet : 20% de réduction sur les billets Business et SkyBoss

Le 20 janvier, à l'occasion de la célébration de la Nouvelle Année 2025, la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet offre aux passagers une occasion en or de profiter d'une expérience de vols de luxe lors de l'achat de billets de classe Business et SkyBoss, avec une réduction attractive de 20% sur le prix des billets (hors taxes et frais, sous certaines conditions).

Photo : VJ/CVN

Le programme de promotion est applicable à tous les passagers lors de la réservation de billets en classe Business et SkyBoss le 20 de chaque mois. Ainsi, pour participer à ce programme promotionnel, les passagers peuvent accéder et réserver des billets promotionnels sur le site Web : www.vietjetair.com, sur l'application mobile Vietjet Air, ou dans les billetteries et les agents officiels du monde entier à partir du 20 janvier 2025.

Expérience de vol de luxe

Avec les billets Business et SkyBoss de Vietjet, les passagers profiteront d’une l'expérience luxueuse, de privilèges tout au long du vol, en particulier la possibilité de profiter de la quintessence culinaire du Vietnam et du monde avec de riches menus chauds, sains et nutritifs tels que du pho Thin (soupe de nouilles à la viande de bœuf ou de poulet du chef Thin), du Bun bo Huê (soupe de nouilles au bœuf de Huê), des banh mi (sandwichs vietnamien), du poisson Basa grillé au beurre, du riz au curry de poulet, des gâteaux Paratha, ainsi que des boissons telles que du vin, du thé, du café et des cocktails.

La classe Business est le premier choix sur les vols long-courriers à destination et en provenance de l'Australie et de l'Inde, avec des cabines privées et des sièges spacieux dans de gros-porteurs A330 modernes.

Photo : VJ/CVN

La classe SkyBoss propose quant à elle un service élégant, un forfait flexible, un salon de luxe, jusqu'à 50kg de bagages enregistrés (sous certaines conditions), un service de restauration confortable dans l'avion, des sièges spacieux et l’assurance voyage Sky Care gratuite. En somme, Vietjet offre une expérience de vol dans des avions modernes, opérés par un équipage professionnel et dévoué et avec de nombreux programmes culturels et artistiques disponibles à 10.000 m d'altitude.

La hotline (+84) 1900 6896 et le service client par mail à l’adresse 19006896@vietjetair.com sont toujours prêts à servir les passagers Business et SkyBoss, permettant aux clients de se sentir en sécurité tout au long de leur voyage et d’explorer plus de 170 itinéraires Vietjet.

Tân Dat/CVN