Vietnam - Suisse : de nombreuses opportunités de coopération commerciale

Depuis plus de 50 ans que les liens diplomatiques sont établis, le Vietnam et la Suisse entretiennent et développent leurs relations de plus en plus fortes dans tous les domaines, notamment la coopération économique. La Suisse est le partenaire commercial le plus important du Vietnam en Europe et le Vietnam est le 4 e partenaire commercial de la Suisse au sein de l'ASEAN.

Photo : VNA/CVN

Par conséquent, la participation du Premier ministre à la 55e réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos et à des activités bilatérales en Suisse du 20 au 23 janvier devraient ouvrir de nombreuses nouvelles opportunités dans les relations bilatérales.

Citant les données des douanes vietnamiennes, le Département des marchés euro-américains (ministère de l'Industrie et du Commerce) a annoncé que le commerce bilatéral entre le Vietnam et la Suisse en 2016-2018 et 2020-2022 avait atteint près d'un milliard d'USD. Fin novembre 2024, le commerce bilatéral a atteint plus de 732,7 millions d'USD, dont les exportations vietnamiennes était de 166,8 millions d'USD, en baisse de 10% par rapport à 2023.

En octobre 2024, la Suisse comptait 218 projets avec un capital social total de plus de 2,1 milliards d'USD, se classant au 20e rang sur 148 pays et territoires ayant des investissements directs au Vietnam.

Commerce et investissement : deux piliers importants

Selon le conseiller commercial vietnamien en Suisse, Nguyên Duc Thuong, la coopération en matière de commerce et d'investissement est deux piliers importants des relations entre le Vietnam et la Suisse et il existe actuellement une grande marge de développement.

Afin de promouvoir les relations commerciales entre le Vietnam et la Suisse, le ministère de l'Industrie et du Commerce a proposé à la Suisse, avec son rôle important dans le groupe de la Suisse, de la Norvège, de l'Islande et du Liechtenstein lié à l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Association européenne de libre-échange, d’avoir une voix pour promouvoir le processus de négociation, réduire l’écart entre les deux parties pour pouvoir avancer vers la conclusion des négociations et la signature. Il s'agira d'un levier pour promouvoir le commerce bilatéral et construire ensemble une chaîne d'approvisionnement de marchandises diversifiée et durable.

D’autre part, fort de ses avantages et de son expérience dans les domaines de l’automatisation, de la mécanique de précision et des industries de haute technologie, le ministère de l’Industrie et du Commerce a proposé que la Suisse augmente ses investissements dans des projets industriels avancés et de haute technologie.

Photo : VNA/CVN

La Suisse est appelée à soutenir le développement des industries fondamentales du Vietnam telles que les matériaux, les produits chimiques, la mécanique, les industries de sous-traitance, la transformation et la fabrication ; faciliter ou promouvoir les investissements directs suisses au Vietnam dans ces secteurs ainsi que la formation des ressources humaines et le transfert de technologie, en vue d'atteindre les objectifs de développement durable du Vietnam.

En outre, le ministère de l'Industrie et du Commerce continue de promouvoir les résultats positifs obtenus dans la Stratégie de coopération entre la Suisse et le Vietnam pour la période 2021-2024 et d'élaborer rapidement une stratégie de coopération pour la prochaine période axée sur le soutien aux entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises vietnamiennes, dans le renforcement de leur capacités.

En particulier, le ministère de l’Industrie et du Commerce a proposé à la Suisse de soutenir le Vietnam dans le processus de transformation numérique et de transition énergétique pour atteindre l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050, dans l’amélioration de la capacité de planification et de mise en œuvre des politiques de développement au Vietnam, un élément essentiel du respect des engagements internationaux auxquels le Vietnam a participé.

VNA/CVN