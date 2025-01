Le gouvernement à l'écoute des entreprises vietnamiennes en R. tchèque et en Europe

Parmi ces entreprises figuraient notamment Sportisimo, Frostfood, Anam Group, East Sea Travel, Thang Long Holding, le Centre de développement économique Hongrie-Vietnam, Tamda Foods, Asia Dragon Cheb, FPT Czech and Slovakia, České štěrkopísky, Veltatea et PAMA.

Les dirigeants d'entreprises ont exprimé leur souhait de voir le Vietnam se concentrer davantage sur les investissements visant à renforcer la valeur ajoutée des biens et services vietnamiens, développer des marques solides et répondre aux exigences des marchés internationaux. Ils ont également souligné l'importance de promouvoir l'image du pays, de son peuple et de son potentiel, tout en créant davantage d'opportunités de coopération en matière d'investissement à l'échelle internationale.

Ils ont également insisté sur la nécessité de favoriser un développement axé sur la science, la technologie et l'innovation. Selon eux, une réforme accrue des procédures administratives faciliterait les investissements et les activités commerciales des entreprises. Par ailleurs, ils ont recommandé de mettre en place des méthodes plus efficaces pour connecter les entreprises nationales aux entreprises vietnamiennes à l'étranger, dans le but d'encourager un développement mutuel. Ils ont également proposé des solutions pour mobiliser plus efficacement les ressources des Vietnamiens vivant à l'étranger afin d'investir et de contribuer au développement national.

Lors de la rencontre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reconnu les difficultés et préoccupations des entreprises. Il a réaffirmé que le Parti et l'État du Vietnam les soutiennent et s'efforcent toujours de leur créer les meilleures conditions possibles pour leur développement.

Le chef du gouvernement a exprimé l'espoir que ces entreprises continuent de prospérer, non seulement en respectant les réglementations des pays d'accueil, mais également en jouant le rôle de passerelles stratégiques facilitant l'accès des entreprises vietnamiennes au marché européen. Il les a encouragées à ramener leurs succès au Vietnam, à y investir dans la production et le commerce, et à aligner leur stratégie de développement sur celle des pays d'accueil.

Pham Minh Chinh a insisté sur l'importance de partager les expériences, de transférer les technologies, de fournir des retours directs pour perfectionner le cadre institutionnel et les stratégies nationales, ainsi que de renforcer les liens entre les chaînes de production et d'approvisionnement au Vietnam et à l'étranger.

Le Premier ministre a également pris note des commentaires constructifs des dirigeants d'entreprises. Il a réitéré l'engagement du Vietnam à réaliser trois percées stratégiques : la réforme institutionnelle, le développement des infrastructures et la formation des ressources humaines.

Il a précisé que la priorité sera accordée aux industries de haute technologie, à la construction d'une image de marque nationale forte et au développement des secteurs du tourisme et de la culture, dans lesquels le Vietnam aspire à exceller.

Enfin, le dirigeant a demandé aux ministères et agences compétents d'examiner attentivement les observations formulées lors de cette rencontre. Il a exprimé sa conviction que les entreprises vietnamiennes en République tchèque, en Europe et ailleurs continueront à s'unir et à contribuer activement, directement et indirectement, à la réalisation des objectifs de développement socio-économique du Vietnam.

