Caoutchouc : 11 milliards d'USD d'exportations visés cette année

>> Succès du projet de bananiculture high-tech du Groupe du caoutchouc du Vietnam

>> Caoutchouc : le Vietnam exporte pour 2,18 milliards d'USD en neuf mois

>> Le Vietnam vise 10,2 milliards d’USD pour les exportations de caoutchouc

Ce résultat serait possible grâce à l'exploitation optimale des matières premières durables, respectueuses de l'environnement et recyclées. D’après les données du Département général de la douane du Vietnam, les exportations de latex naturel et d'autres produits dérivés du caoutchouc ont généré 3,4 milliards d’USD en 2024.

Il s'agit du chiffre d'affaires annuel le plus élevé jamais enregistré, surpassant légèrement celui de 2022 qui s'élevait à 3,3 milliards d’USD. Cependant, malgré une diminution en volume (-6,2 % par rapport à 2023), les exportations ont connu une augmentation significative en valeur (+18,2%), principalement en raison de la hausse des prix du caoutchouc sur le marché international.

La Chine demeure le principal débouché du caoutchouc vietnamien, avec près de 1,5 million de tonnes exportées en 2024, pour une valeur de 2,4 milliards d’USD. Cela représente 72% du volume total et 71% du chiffre d'affaires des exportations du secteur.

Bien que le volume des exportations vers la Chine ait baissé de 8,5%, la valeur a progressé de près de 11% par rapport à 2023.

Défis de la conformité environnementale européenne

Lors d’un colloque international intitulé “Le caoutchouc en 2025 : tendances des cours et opportunités sur le marché mondial dans le contexte de la lutte contre la déforestation de l’Union européenne (EUDR)”, tenu en décembre à Hô Chi Minh-Ville, Lê Thanh Hung, président de la VRA, a souligné l'impact croissant des règlements environnementaux européens sur l'industrie. L'EUDR exige des produits importés, y compris le caoutchouc, qu'ils prouvent clairement leur origine et respectent des normes strictes en matière de protection environnementale.

"Ces exigences représentent un défi pour le Vietnam, qui doit non seulement améliorer la traçabilité de ses produits mais également renforcer la qualité et développer une marque durable", a-t-il analysé. M. Hung a appelé les entreprises vietnamiennes "à investir dans des processus de production plus modernes et conformes aux standards internationaux, en particulier pour répondre aux attentes du marché européen".

Malgré les fluctuations économiques mondiales, le Vietnam a su maintenir sa position de troisième exportateur mondial de caoutchouc naturel, derrière la Thaïlande et l'Indonésie. En 2024, le caoutchouc naturel vietnamien a été exporté vers plus de 80 pays et territoires, avec comme principaux marchés la Chine, l'Inde, les États-Unis, l’Union européenne, la République de Corée et le Japon.

Les exportations vers des marchés émergents comme le Brésil et le Moyen-Orient ont également connu une croissance positive, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités pour le secteur. M. Hung reste confiant en le fait que le chiffre d'affaires à l'exportation du caoutchouc atteindra 11 milliards d’USD cette année, à condition selon lui que "les entreprises redoublent d’efforts pour faire face à une concurrence internationale de plus en plus intense".

Texte et photo : Truong Giang/CVN