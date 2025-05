Œuvrer à la construction d’une Communauté de l’ASEAN unie et solidaire

Une délégation vietnamienne conduite par le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères (AE), Bùi Thanh Son, a participé le 25 mai à la réunion ministérielle des AE de l'ASEAN, à la conférence de la Commission du Traité sur la zone dénucléarisée en Asie du Sud-Est (SEANWFZ), à la 29 e réunion du Conseil de la Communauté de sécurité politique de l'ASEAN et à la 36 e réunion du Conseil de coordination de l'ASEAN.

Lors des réunions, les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN ont exprimé leurs sincères condoléances au Parti, à l'État et au peuple vietnamiens suite au décès de l'ancien président Trân Duc Luong. Ils ont salué ses contributions importantes au renouveau et au développement du Vietnam ainsi qu'à son intégration régionale.

En préparation au 36e Sommet de l'ASEAN qui se tiendra les 26 et 27 mai, la Malaisie, qui exerce la présidence tournante de l'ASEAN a annoncé la finalisation des préparatifs. Les ministres ont approuvé la soumission aux dirigeants pour adoption de la Déclaration de Kuala Lumpur sur "ASEAN 2045 : Notre avenir commun", et ont salué les efforts du Groupe de travail de haut niveau pour l'achèvement du paquet de documents ASEAN 2045 dans les délais.

Faisant le point sur les plans directeurs de construction de la communauté pendant la période 2016-2025, les ministres ont souligné l'importance de tirer les leçons de la dernière décennie. Selon eux, l'ASEAN doit plus que jamais renforcer son unité et son rôle central, affirmer une voix commune forte et améliorer l'efficacité de ses mécanismes. Les ministres ont convenu de promouvoir les valeurs du Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est à l'occasion de son 50e anniversaire en 2026.

Vision ASEAN 2045

Ils ont appelé à concrétiser rapidement la Vision ASEAN 2045 par des programmes de coopération concrets, notamment pour renforcer la résilience face aux menaces sécuritaires non traditionnelles. L'accent est mis sur la promotion du commerce et des investissements intra-régionaux, l'exploitation du potentiel des technologies, de l'économie numérique et de l'économie verte, ainsi que sur l'élargissement des liens mutuellement bénéfiques avec les partenaires.

Les relations extérieures de l'ASEAN continuent de se renforcer à travers les cadres de coopération existants, favorisant une architecture régionale ouverte, transparente, inclusive et fondée sur des règles, avec l'ASEAN en son centre. Les ministres ont noté l'élaboration des plans d'action pour 2026-2030 avec divers partenaires, et souligné l'importance de les aligner sur la Vision communautaire 2045.

Les ministres ont souligné la nécessité de mettre en oeuvre complètement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale et de parvenir rapidement à un Code de conduite en Mer Orientale efficace, substantiel et conforme au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Ils ont affirmé l'importance de mettre en œuvre pleinement et efficacement le consensus en cinq points sur le Myanmar.

Les pays ont reconnu les efforts du Timor Leste dans sa feuille de route pour l'adhésion à l'ASEAN et a salué la mise en place de son unité au sein du Secrétariat de l'ASEAN. Le SEANWFZ a adopté un amendement à son traité pour permettre l'adhésion du Timor Leste, affirmant ainsi l'engagement de l'ASEAN pour une région exempte d'armes nucléaires et de destruction massive.

De son côté, le vice-Premier ministre Bui Thanh Son a apprécié le rôle de la présidence malaisienne dans la conduite du processus de coopération régionale à un tournant crucial pour l'ASEAN. Face aux défis croissants, il a souligné la nécessité de renforcer une Communauté de l'ASEAN résiliente, notamment sur le plan économique, pour mieux résister aux chocs extérieurs.

Le ministre a annoncé la tenue à Hanoï, fin octobre 2025, de la cérémonie de signature de la Convention de Hanoï sur la lutte contre la cybercriminalité, et proposé l'élaboration d'une Déclaration de l'ASEAN sur l'amélioration de la coopération dans la poursuite des criminels recherchés.

Il a enfin réaffirmé le soutien du Vietnam à l'adhésion rapide du Timor-Leste à l'ASEAN, et s’est engagé à accompagner ce pays dans la préparation et la mise en œuvre de ses obligations en tant que membre.

Poursuivant le programme de travail visant à préparer le 46e Sommet de l'ASEAN et les sommets connexes, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a participé dans l'après-midi du 26 mai à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN - Conseil de coopération du Golfe (CCG).

