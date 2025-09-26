Hô Chi Minh-Ville : semaine de promotion des produits de Quang Tri

Le 25 septembre, dans la mégapole du Sud, le Centre de promotion industrielle et commerciale de la province de Quang Tri, en collaboration avec le Centre de promotion du commerce et des investissements de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), a inauguré la Semaine de présentation et de promotion des produits agricoles, des produits industriels ruraux typiques, des produits OCOP et des spécialités de la province de Quang Tri (Centre).

>> Des entreprises vietnamiennes et étrangères se réunissent à Quang Tri

>> Le Premier ministre demande à Quang Tri de transformer la douleur en force intérieure pour se développer

>> Ouverture du programme d'amitié Pacifique 2025 à Quang Tri

Se déroulant du 25 au 28 septembre, l'événement vise à promouvoir les produits phares, les produits OCOP et les spécialités de Quang Tri auprès du réseau de distribution, des entreprises exportatrices et des consommateurs du plus grand centre économique du pays. C'est également l'occasion pour les entreprises et coopératives de Quang Tri d'accéder directement aux grandes sociétés de vente au détail, aux supermarchés, aux marchés de gros et aux plateformes de commerce électronique, leur permettant ainsi de signer des contrats, de développer des chaînes de consommation modernes et d'améliorer leur compétitivité.

Cette semaine commerciale présente plus de 100 produits issus de plus de 20 entreprises et coopératives de Quang Tri, dont de nombreuses spécialités exceptionnelles. L'espace d'exposition, organisé de manière professionnelle et moderne, promet aux consommateurs et aux clients de Hô Chi Minh-Ville une expérience diversifiée autour des produits de Quang Tri.

Pour promouvoir leurs produits et développer leurs marchés

Dans son discours d'ouverture, un représentant du Service de l'industrie et du commerce de Quang Tri a souligné que cette Semaine commerciale constitue une opportunité précieuse pour promouvoir les produits agricoles phares, les produits industriels ruraux, les spécialités locales et les produits OCOP de la province auprès du marché de Hô Chi Minh-Ville et des régions voisines. Et d'ajouter qu’il s’agit également d’une occasion pour les entreprises et les coopératives des deux localités de nouer des partenariats, d’élargir leur réseau commercial, de renforcer leur compétitivité et de valoriser l’image de marque de leurs produits locaux.

Pour sa part, Trân Phu Lu, directeur de l'ITPC, a souligné que cet événement permet aux entreprises de Quang Tri de rencontrer directement des acheteurs, des distributeurs, des représentants de supermarchés nationaux et internationaux, ainsi que de plateformes de commerce électronique - un levier important pour résoudre les difficultés de production auxquelles sont confrontées de nombreuses localités.

Il a précisé que cette initiative vise à aider les entreprises de la province à promouvoir leurs produits traditionnels et leurs marques régionales auprès des consommateurs de Hô Chi Minh-Ville, tout en s’adaptant à leurs goûts.

Dans l'après-midi, une conférence d’échanges commerciaux entre les entreprises de Quang Tri et les acteurs économiques de Hô Chi a eu lieu. Elle a attiré une centaine de participants, dont des responsables de services et de branches, de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI), d'associations professionnelles, d'entreprises de distribution et d'exportation, de supermarchés, de marchés de gros et de plateformes de commerce électronique de Hô Chi Minh-Ville et des entreprises de Quang Tri.

L'événement constitue un lien direct entre les entreprises de Quang Tri et leurs partenaires à Hô Chi-Minh-Ville, créant ainsi les conditions propices à la coopération, à la signature de protocoles d'accord et de contrats de consommation.

Parallèlement, elle contribue à renforcer la valeur ajoutée, la compétitivité et l'image de marque des produits agricoles, notamment des produits industriels ruraux de Quang Tri, en vue d'un développement durable et de l'expansion des exportations.

Texte et photos : Tân Dat/CVN