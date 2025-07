Perspectives de coopération ASEAN - Chine avec l’ACFTA 3.0

Lors de la 58 e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN et des réunions connexes à Kuala Lumpur, la Chine et les pays de l’ASEAN ont convenu de soumettre à leurs dirigeants respectifs, en octobre prochain, la version 3.0 de l’Accord de libre-échange ASEAN - Chine (ACFTA) pour approbation. La signature officielle, prévue d’ici fin 2025, devrait porter les relations économiques entre les deux parties à une nouvelle hauteur.

>> Ouverture du Forum de Jakarta sur les relations ASEAN - Chine

>> Renforcement du Partenariat ASEAN - Chine

>> L'ASEAN et la Chine concluent les négociations sur la modernisation de la zone de libre-échange

>> Le forum de Jakarta met en lumière les nouveaux moteurs et opportunités pour les relations

Photo : VNA/CVN

Depuis l’établissement de leurs relations en 1991, puis leur élévation au rang de partenariat stratégique en 2003 et de partenariat stratégique global en 2021, l’ASEAN et la Chine ont maintenu une coopération dynamique.

En 2024, le commerce bilatéral a atteint 770,94 milliards de dollars, en hausse de plus de 10% par rapport à l’année précédente. Au cours des cinq premiers mois de 2025, l'ASEAN a été le premier partenaire commercial de la Chine, avec des échanges s’élevant à environ 420,5 milliards de dollars, soit 16,8% du commerce extérieur total de la Chine.

L’ACFTA, lancé en 2010, a considérablement réduit les barrières tarifaires. Les négociations pour une version 2.0, lancées en 2014, ont abouti à la signature d’un protocole d'amendement en 2015 et son entrée en vigueur en 2018. En novembre 2022, les dirigeants ont lancé les négociations pour la version 3.0.

Après près de deux ans de négociations, les parties ont achevé les discussions sur la version 3.0. Actuellement, l’ACFTA 3.0 est en attente de ratification par les pays membres et pourrait être signé d’ici la fin de l’année.

Le ministère chinois du Commerce a décrit le nouvel accord comme une "passerelle" vers un marché intégré plus solide entre les deux parties.

Par ailleurs, selon une déclaration du ministère chinois des Affaires étrangères citant le ministre Wang Yi, la Chine et l’ASEAN ont également convenu d’un plan d’action quinquennal, précisant la coopération entre les deux parties dans plus de 40 domaines au cours des prochaines années.

L’ACFTA 3.0 comprend neuf nouveaux chapitres couvrant l’économie numérique, l’économie verte, la connectivité des chaînes d’approvisionnement, les normes techniques, les procédures douanières, les mesures sanitaires et phytosanitaires, la concurrence, la protection des consommateurs, et les petites et moyennes entreprises…

L’ACFTA 3.0 représente une avancée pour l’intégration économique régionale. Sa finalisation envoie un message fort en faveur du libre-échange et de la coopération ouverte, offrant une plus grande prévisibilité au commerce régional et mondial.

VNA/CVN