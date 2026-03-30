Yémen : 15 morts et 9 disparus suite à des crues soudaines

Des crues soudaines provoquées par de fortes pluies ont fait 15 morts et 9 disparus dans la province de Taïz, au Yémen, où d'importants dégâts ont été signalés, a rapporté dimanche 29 mars l'Agence de presse officielle Saba.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'agence Saba a précisé que les inondations, déclenchées par des pluies torrentielles tôt vendredi matin 27 mars, ont touché des communautés d'accueil et des camps de personnes déplacées à l'intérieur du pays dans l'Ouest et le Nord-Ouest de Taïz.

Parmi les victimes figurent des femmes et des enfants, tandis que neuf autres personnes sont toujours portées disparues à Mocha, une ville portuaire de la province, a confirmé un rapport préliminaire du gouvernement.

Selon les premières estimations, près de 5.900 familles ont été touchées, leurs habitations ayant été partiellement ou totalement endommagées. Les autorités météorologiques du Yémen ont averti les habitants d'éviter les vallées et les zones de basse altitude pendant et après les précipitations.

Xinhua/VNA/CVN