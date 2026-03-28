Le secrétaire général de l'ONU met en place un groupe de travail sur le détroit d'Ormuz

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a mis en place un groupe de travail chargé d'élaborer et de proposer des mécanismes techniques spécialement conçus pour répondre aux besoins humanitaires dans le détroit d'Ormuz, a déclaré vendredi 27 mars son porte-parole.

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Photo : CTV/CVN

"Alors que le conflit au Moyen-Orient s'intensifie et menace de s'aggraver, les perturbations du commerce maritime dans le détroit d'Ormuz risquent d'entraîner des répercussions sur les besoins humanitaires et la production agricole dans les mois à venir", a dit le porte-parole Stéphane Dujarric lors de son point presse quotidien.

"Si le secrétaire général s'engage à tout mettre en œuvre pour parvenir à un règlement global et durable du conflit, il est essentiel d'agir immédiatement pour atténuer ces conséquences", a-t-il ajouté.

Le nouveau mécanisme pour le détroit d'Ormuz a pour objectif de faciliter le commerce des engrais, y compris le transport des matières premières associées, et sa mise en œuvre se fera en étroite consultation avec les États membres concernés de l'ONU, dans le respect total de la souveraineté nationale et des cadres juridiques internationaux établis, a déclaré M. Dujarric.

"S'il est couronné de succès, il renforcera également la confiance des États membres dans l'approche diplomatique du conflit et constituera une avancée précieuse vers un règlement politique plus large", a-t-il dit.

Selon le porte-parole, le groupe de travail est dirigé par Jorge Moreira da Silva, Secrétaire général adjoint des Nations unies et directeur exécutif du Bureau des Nations unies pour les services d'appui aux projets, et comprendra des représentants de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, de l'Organisation maritime internationale et de la Chambre de commerce internationale. D'autres entités pourraient être invitées à y participer si nécessaire.

Dans le cadre de son mandat plus large en matière de rétablissement de la paix, l'Envoyé personnel du secrétaire général, Jean Arnault, dirigera les efforts de dialogue politique avec les États membres concernés de l'ONU, avec le soutien du groupe de travail, a ajouté M. Dujarric.

Xinhua/VNA/CVN