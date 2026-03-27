La population thaïlandaise continue de diminuer face au vieillissement

La population de la Thaïlande a diminué de plus de 142.000 personnes pour atteindre environ 65,8 millions d’habitants en 2025, selon le Bureau central d’enregistrement du Département de l’administration provinciale.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Les femmes sont plus nombreuses que les hommes en Thaïlande de près de 1,5 million, tandis que la part croissante des personnes âgées témoigne d’une accélération du vieillissement de la population. Bangkok demeure la zone la plus peuplée avec 5.469.328 habitants, tandis qu’Ang Thong est la moins peuplée avec 266.323 habitants.

Le ministre du Travail, Treenuch Thienthong, s’est inquiété de la hausse du chômage chez les personnes âgées, soulignant que plus de 20% de la population, soit environ 15 millions de personnes, ont 60 ans et plus. Parmi elles, 5,26 millions de seniors, soit 37,2%, travaillent encore, principalement parce qu’ils sont en bonne santé et ont besoin de revenus. La population âgée devrait croître considérablement dans les années à venir, ce qui pourrait affecter la structure du marché du travail et la croissance économique globale.

Près de la moitié des personnes âgées en Thaïlande disposent de revenus insuffisants, a-t-elle déclaré. 31,6% d'entre elles gagnent entre 83 et 167 THB (2,53 à 5,08 dollars) par jour, et 19,9% moins de 83 THB quotidiennement. Environ 66,7% n'ont aucune épargne, ce qui contraint nombre d'entre elles à continuer de travailler.

En réponse, le ministère du Travail a chargé le Département du développement des compétences de proposer des formations de reconversion et de perfectionnement aux travailleurs âgés, notamment dans le domaine du numérique. Le Département de l'emploi a également préparé près de 2.000 offres d'emploi adaptées aux seniors, pour des postes tels que vendeur, manœuvre, agent d'entretien, agent de sécurité et employé administratif.

VNA/CVN