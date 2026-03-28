Un mort à Tel-Aviv suite à un tir de missile en provenance d'Iran

Un homme d'une soixantaine d'années a été tué vendredi soir 27 mars à Tel Aviv, dans le Centre d'Israël, par un missile tiré depuis l'Iran, ont annoncé le service national de secours israélien Magen David Adom (MDA) et la police israélienne.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Selon la police, l'incident impliquait un missile à fragmentation qui a touché plusieurs endroits de l'agglomération de Tel Aviv.

La victime, un ouvrier du bâtiment, a été mortellement blessée par des éclats d'une fragmentation qui a explosé près d'elle.

Le MDA a également fait état de deux personnes légèrement à modérément blessées.

Le tir de missile iranien a déclenché les sirènes de défense aérienne dans une grande partie du centre de l'État hébreu aux alentours de minuit, poussant les habitants à se réfugier dans des abris.

Plus tôt dans la nuit, un autre missile tiré depuis l'Iran vers le Sud d'Israël avait blessé légèrement deux personnes. Ces développements surviennent dans un contexte de tensions accrues suite aux frappes conjointes américano-israéliennes contre l'Iran, qui ont débuté le 28 février, auxquelles l'Iran et ses alliés régionaux ont riposté par des attaques contre les intérêts israéliens et américains à travers le Moyen-Orient.

Xinhua/VNA/CVN