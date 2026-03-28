Iran : plus de 600 écoles endommagées lors des frappes israélo-américaines

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déploré vendredi 27 mars que plus de 600 écoles à travers l'Iran ont été démolies ou endommagées depuis le lancement des actions militaires des États-Unis et d'Israël contre son pays le 28 février, plus de 1.000 élèves et enseignants ayant été tués ou blessés.

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Photo : CTV/CVN

S'exprimant par liaison vidéo lors d'un débat urgent du Conseil des droits de l'Homme des Nations unies à Genève, il a précisé qu'une école primaire à Minab (Sud) avait été frappée lors de ce qu'il a qualifié d'attaque "calculée", faisant plus de 175 morts parmi les élèves et les enseignants.

L'Iran subit "une guerre illégale imposée" par les États-Unis et Israël, a dit M. Araghchi, qualifiant celle-ci de guerre d'agression "manifestement injustifiée et brutale".

Évoquant l'attaque contre l'école de Minab, il a noté que compte tenu des "technologies les plus avancées et des systèmes militaires et de données de la plus haute précision" des auteurs de l'attaque, "personne ne peut croire que l'attaque contre cette école ait été autre chose que délibérée et intentionnelle".

Dénonçant que le fait de prendre l'école pour cible constitue "un crime de guerre et un crime contre l'humanité", M. Araghchi a estimé que l'attaque "n'était ni un simple incident ni une erreur de calcul", mais un acte "qui exige une condamnation sans équivoque" et la reddition de comptes.

Il a également condamné la poursuite des frappes menées par les États-Unis et Israël sur des cibles civiles, dont des hôpitaux, des ambulances, des agents de santé, des secouristes du Croissant-Rouge, des raffineries, des sources d'eau et des zones résidentielles, affirmant que de telles actions reflètent un schéma d'attaques contre les civils et les infrastructures civiles "sans aucun respect pour les lois de la guerre et les principes fondamentaux de l'humanité".

"Le schéma de ciblage des agresseurs, accompagné de leur rhétorique, laisse peu de doute quant à leur intention claire de commettre un génocide", a-t-il ajouté.

M. Araghchi a en outre souligné que l'Iran n'a jamais cherché la guerre, mais qu'il se défendrait fermement et que le peuple iranien avait la volonté et la détermination de résister à l'agression. Il a également appelé à ce que les responsables soient traduits en justice.

Xinhua/VNA/CVN