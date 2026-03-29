Indonésie : 70 millions d'enfants privés de réseaux sociaux

Quelque 70 millions d'enfants sont officiellement privés de réseaux sociaux en Indonésie après l'entrée en vigueur samedi 28 mars d'une interdiction aux moins de 16 ans, les autorités avertissant les plateformes qu'il n'y aurait " aucune marge de compromis".

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'archipel asiatique de 284 millions d'habitants devient ainsi le dernier pays en date à légiférer dans le monde pour protéger sa jeune population des effets nocifs redoutés de l'exposition aux contenus addictifs des plateformes.

Les comptes appartenant aux moins de 16 ans doivent commencer à être désactivés à partir de samedi sur les plateformes dites "à haut risque", à savoir YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live (vidéo en direct) et Roblox.

X et Bigo Live ont déjà appliqué cette nouvelle réglementation et relevé leur âge minimum d'utilisation à 16 ans et 18 ans respectivement, a indiqué vendredi soir la ministre des Communications, Meutya Hafid, juste avant le début de l'interdiction.

Les autres plateformes numériques doivent "immédiatement aligner leurs produits, fonctionnalités et services sur la régulation en vigueur", a déclaré la ministre lors d'une conférence de presse, affirmant qu'il n'y aurait "aucune marge de compromis" pour les réseaux sociaux opérant en Indonésie.

TikTok a assuré vendredi 27 mars, dans un communiqué, s'engager à se conformer à cette nouvelle réglementation, y compris "en prenant les mesures appropriées concernant les comptes de mineurs de moins de 16 ans".

Le gouvernement indonésien n'a cependant pas indiqué comment il comptait contrôler sa mesure d'interdiction. Il revient aux plateformes de réguler l'accès des mineurs, le non-respect de ces dispositions exposant les contrevenants à une amende, voire à une suspension.

AFP/VNA/CVN