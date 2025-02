Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre des dirigeants de Samsung Vietnam

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré Choi Joo Ho, directeur général de Samsung Vietnam, et son successeur, Na Ki Hong, le 12 février à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant vietnamien a remercié Choi Joo Ho pour ses contributions à la croissance de Samsung Vietnam et aux relations entre le Vietnam et la République de Corée. Félicitant Na Ki Hong, il l'a exhorté à continuer de mettre en œuvre efficacement les stratégies d'investissement de Samsung au Vietnam.

Samsung est le plus grand investisseur étranger du Vietnam, avec un investissement total enregistré de 23,2 milliards d'USD. En 2024, la société a enregistré 62,5 milliards d'USD de revenus et 54,4 milliards d'USD d'exportations.

Les dirigeants de Samsung Vietnam ont appelé le gouvernement à continuer de soutenir les investissements et les opérations commerciales de Samsung au Vietnam.

Nouvelles opportunités

Le Premier ministre a salué les solides performances de Samsung et les contributions de Choi Joo Ho au cours de ses deux mandats au Vietnam. Il a exprimé l'espoir que Choi Joo Ho continuerait à soutenir le développement de Samsung Vietnam, la croissance économique du Vietnam et le renforcement des liens entre le Vietnam et la République de Corée.

Il a également encouragé Na Ki Hong à s'appuyer sur les stratégies d'investissement de Samsung, à saisir de nouvelles opportunités et à s'aligner sur les progrès du Vietnam pour stimuler la croissance mutuelle.

Réaffirmant l'engagement du gouvernement à favoriser un environnement commercial favorable, le dirigeant vietnamien a promis de continuer à soutenir les opérations durables et réussies de Samsung au Vietnam.

Il a exhorté Samsung à collaborer étroitement avec les ministères et agences vietnamiens pour assurer le fonctionnement efficace des centres de formation du Centre national d'innovation.

Il a également appelé l'entreprise à agrandir son centre de R&D, à soutenir les startups et les initiatives d'innovation et à renforcer sa position d'investisseur stratégique.

En outre, il a encouragé Samsung à stimuler le développement des industries de soutien, des semi-conducteurs et de la technologie numérique tout en faisant progresser la recherche scientifique, l'innovation et la transformation numérique au Vietnam.

VNA/CVN