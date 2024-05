Xôi xeo, un plat populaire pour le petit-déjeuner à Hanoï

Nulle part au Vietnam on ne trouve autant de types de riz gluant ou x ôi qu’à Hanoï. Mais si le xôi xeo se distingue plus particulièrement, ce n'est pas seulement par sa combinaison sophistiquée d'ingrédients et de couleurs, mais aussi par la sophistication même de son étrange nom.

>> Saveur du Têt au village de Phu Thuong

>> Riz gluant cuit à la vapeur avec haricot mungo et maïs

>> Riz gluant au canarium noir, une spécialité de Lang Son

Photo : AT/CVN

Xôi xeo, un plat de petit-déjeuner vietnamien traditionnel, offre une option de plat nutritive, bon marché et largement disponible le matin.

Le plat est considéré comme l'un des xôi les plus difficiles à cuisiner, malgré le fait qu'il soit concocté à partir d'ingrédients très appréciés et familiers des Vietnamiens. Les ingrédients du xôi xeo sont les mêmes partout. Ce plat se compose de riz gluant garni de pâte de haricot mungo et d'échalotes frites croustillantes, souvent garni d'un éclat de graisse de poulet fondue pour plus de saveur. On dit que le nom xeo vient de la coupe en diagonale des haricots mungo placés sur le riz gluant.

Préparer une délicieuse portion de xôi xeo nécessite précision et soin à chaque étape, de la sélection d'ingrédients de première qualité à une préparation méticuleuse.

Le processus commence par la sélection de gros grains de riz gluant aromatiques, qui sont cuits deux fois pour obtenir une adhérence parfaite. Après la première cuisson, on laisse refroidir le riz avant de lui faire subir une seconde cuisson, terminée par une touche de matière grasse pour rehausser sa saveur.

Les haricots mungo trempent d’abord dans l'eau pendant deux heures, puis sont cuit à la vapeur pendant environ 40 minutes. Une fois cuits à la vapeur, les haricots sont écrasés ou moulus en une pâte lisse et façonnés en toutes petites boules qui sont ensuite tranchées en diagonale et déposées sur le riz gluant.

Photo : Hà Ngân/CVN

Le xôi xeo est célèbre pour sa teinte jaune vif. Il est généralement servi avec une garniture d'échalotes frites et de fil de viande, ajoutant un croquant savoureux qui complète les nuances sucrées du plat.

Au fil du temps, ce plat a évolué avec divers ajouts tels que de la viande braisée avec des œufs, du pâté, des nems de porc, des cornichons et du concombre, rehaussant la complexité et l'attrait du plat.

La combinaison de la texture moelleuse du riz gluant, de la riche saveur des haricots mungo et de la variété des garnitures fait du xôi xeo un choix de petit-déjeuner copieux.

Personne ne sait d'où vient le xôi xeo et pourquoi il porte ce nom si étrange de xeo, car xeo est normalement utilisé comme une manière impolie de dire aux gens de partir en vietnamien. Aussi anormal soit-il, le xôi xeo reste un élément unique de la cuisine de Hanoï et apprécié par le plus grand nombre, que ce soit chez les locaux ou chez les étrangers.

Thuy Hà/CVN