Ouverture du 2e Festival du bánh mì vietnamien à Hô Chi Minh-Ville 2024

Le 2 e Festival du bánh mì vietnamien a été officiellement ouvert dans la soirée du 17 mai, au parc Lê Van Tam, 1 er arrondissement, à Hô Chi Minh-Ville. Placé sous le thème " Le bánh mì vietnamien - Une cuisine de valeur mondiale", l'événement attire un grand nombre d'habitants locaux et de touristes venus déguster plus d’un centaine de types de sandwiches et plats à base de pain.

Le festival réunit plus de 130 stands, soit 25% de plus qu'en 2023, de marques de sandwichs vietnamiens, de restaurants servant des plats à base de pain, de boulangeries, de fournisseurs d'ingrédients, d'assaisonnement et d'équipements au service de la fabrication de pain. Parmi eux, de grands noms tels que ABC Bakery, Vinamilk, Chin-su, Bupnon Tea 365, Uniflour, Co May Farm. , Interflour, Orion, Sapuwa, TVPfood...

S'exprimant lors de l'ouverture de l'événement, Nguyên Thi Anh Hoa, directrice du Service municipal du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, a affirmé que la mégapole du Sud était la convergence d'une riche culture culinaire aux couleurs de nombreuses régions du pays ainsi que d’autres pays. Le bánh mì de Hô Chi Minh-Ville, notamment, est devenu une marque distincte, caractérisée par le nom familier de “bánh mì Saigon”. On en trouve partout et à tout moment. Il accompagne les enfants à l'école, leurs parents au travail ou les touristes dans leurs voyages de découverte.

"Le sandwich est devenu un symbole associé à cette ville généreuse et conviviale, et est l'une des images indispensables pour présenter le Vietnam et Hô Chi Minh-Ville", a souligné la directrice Nguyên Thi Anh Hoa.

Un large panel de pains délicieux

Dès l'après-midi du 17 mai, un grand nombre d'habitants locaux et de touristes se sont rassemblés au parc Lê Van Tam pour profiter des saveurs uniques du bánh mì vietnamien, désormais de renommée mondiale.

Chaque marque propose une saveur et une façon de manger différentes, des bánh mì à la crème glacée, à la viande, au bánh mì au sel et au piment, au bœuf sauté. Il y en a pour tous les goûts!

Les visiteurs peuvent non seulement trouver facilement des bánh mì de marques célèbres tels que le bánh mì Huynh Hoa, le bánh mì Icool Nguyên Sinh, Sunrises Kebab, le bánh mì Torki food... mais aussi en déguster gratuitement aux stands d'ABC Bakery, de Vinamilk, de Chin-su...

Au stand de Vinamilk, le bánh mì accompagné de lait condensé Ông Tho est associé à l'enfance de nombreuses générations de Vietnamiens. Il est devenu dès le premier jour du festival l'un des plats attitnt le plus de convives. Le stand de Vinamilk reproduit également un “coin de rue des plats d'enfance”, pour le plus grand plaisir des grands et des petits. La directrice marketing des produits de Vinamilk, Bùi Thuy Hang, a déclaré que pendant les trois jours du festival, cette zone sera le lieu de préparation de plats à base de lait concentré avec des chefs célèbres, d'un programme artistique intitulé “Danse du lait concentré”, de décoration de bouteilles de lait...

Elle a également ajouté que les marques Vinamilk et Ông Tho prépareront de nombreux plats originaux comme le bánh mì au curry de canard cuit avec du lait condensé, le sandwich vietnamien à la viande grillée mariné dans du lait condensé...

Pour sa part, le représentant du stand d’ABC Bakery a déclaré que du pain sera cuit au four de manière continue. À cette occasion, les visiteurs peuvent découvrir le processus de préparation du pain beignet (donut), la chaîne de production de hamburgers ou déguster des mini-sandwichs gratuits à certaines heures.

“Mes enfants et moi aimons vraiment manger toutes sortes de +bánh mì+. Ce festival propose de nombreux types de pain délicieux, parfois étranges. Nous avons décidé de venir dès le premier jour pour en profiter au maximum !”, a confié Trân Thi Huyên Trang (3e arrondissement).

Du 17 mai au 19 mai 2024, de nombreuses activités sont organisées comme l’espace dédié à la découverte de l'histoire du bánh mì, celui représentant des champs de blé avec des moulins à vent, le "jardin des fées" avec des animaux fabriqués à partir de pain, des jeux folkloriques, un atelier où des chefs établiront un record de 150 plats avec du pain, un colloque sur le bánh mì et son essor international, des séances d'initiation à la préparation du pain...

Le festival de trois jours devrait accueillir 100.000 visiteurs.

Texte et photos : Tân Dat/CVN