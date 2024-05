Brochettes de porc

Les brochettes de porc sont très simples à faire et sont l’un des plats préférés au Vietnam. C’est un vrai délice tendre, peu gras et populaire. À déguster à tout moment, que ce soit à la maison, au restaurant ou dans les rues.

Pour 4 personnes

Préparation : 30 minutes

Cuisson : 15 minutes

Ingrédients

- 500 g d’échine de porc

* Assaisonnement

- 3 cuillères à soupe (c.à.s) de sauce aux huîtres

- 2 c.à.s de l’huile de cuisson

- 2 gousses d’ail, écrasées puis émincées

- 2 échalotes finement émincées

- 2 citronnelles bien hachées

- 1 c.à.s de sucre

- 2 c.à.s de nuoc mam (saumure de poisson)

- 1 c.à.s de vinaigre de riz

- poivre du moulin

* Sauce caramel

- 2 c.à.s de sucre

- 2 c.à.s de nuoc mam

- 2 c.à.s d’eau tiède

Préparation

* Viande

Pour commencer, coupez le porc en fines lamelles (5 mm). Mélangez bien tous les ingrédients de l’assaisonnement dans un grand bol (citronnelle, ail, échalotes et les sauces aux huîtres, l’huile, etc.) et ajoutez-y le porc émincé. Laissez reposer au réfrigérateur pendant une nuit (2 heures au minimum). Sortez la viande du réfrigérateur et laissez-la reposer pendant 30 minutes à température ambiante.

* Sauce caramel

Faites chauffer le sucre dans une casserole à fond épais à feu vif jusqu’à ce qu’il devienne liquide et prenne une belle couleur brune. Baissez le feu et versez le nuoc mam. Attention aux éclaboussures ! Ajoutez l’eau tiède et laissez à feu doux pour que la sauce se forme (1 à 2 minutes). Versez dans un bol.

Cuisson

Si les piques sont en bois ou en bambou, faites-les tremper dans l’eau pendant 15 minutes pour éviter qu’elles ne brûlent. Formez 4 belles brochettes avec la viande et déposez-les sur un grill chaud ou un barbecue. Laissez cuire pendant 7 à 8 minutes, en les retournant toutes les 2 minutes. Pendant la cuisson, badigeonnez régulièrement de sauce caramel.

* Accompagnements

Vous pouvez servir les brochettes de porc comme amuse-gueule pendant l’apéritif, avec des vermicelles de riz ou encore l’utiliser pour préparer un sandwich vietnamien (banh mi). Elle peut également être dégustée dans des rouleaux de printemps, ou encore dans un bol de vermicelles, accompagnée de légumes vinaigrés et d’herbes aromatiques.

Bon appétit !

Source : Nguyên Van Thang/CVN

https://authentikvietnam.com/